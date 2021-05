Opposisjonen om budsjettforslaget: Bøter på akutte problemer, men løser ikke de store

«Et lite plaster på et stort sår» mener Ap-leder Jonas Gahr Støre om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. «En enorm ryddejobb til høsten», mener Kari Kaski (SV).

Ap-leder Jonas Gahr Støre kommenterer revidert nasjonalbudsjett i Stortingets vandrehall. Foto: Lise Åserud, NTB

11. mai 2021 12:14 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. Oljepengebruken fortsetter oppover til nye høyder i budsjettforslaget. Mange av de økonomiske krisetiltakene på grunn av koronapandemien forlenges. Men flere av dem skal forholdsvis raskt trappes ned.

– Vi legger vekt på at midlertidige krisetiltak nettopp skal være midlertidige. Når smitteverntiltakene etter hvert fjernes, må også kompensasjonsordningene trappes ned, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Blant annet foreslår regjeringen å kutte maksimal tid en arbeidstager kan være permittert fra 52 til 26 uker. De foreslår at det innføres allerede 1. juli.

Forrige uke hadde Nav registrert at 198.000 personer var helt eller delvis arbeidsledige, eller på tiltak. Av disse var nesten 75.000 helt eller delvis permitterte fra jobbene sine. I budsjettforslaget er det ventet at tallene vil holde seg forholdsvis høye ut året.

– Regjeringen må forholde seg til det som flertallet i Stortinget tidligere har sagt: Ordningen med permittering skal opprettholdes frem til 1. oktober, sier Erlend Wiborg (Frp) til VG.

Etter at Frp gikk ut av regjering, har de vært støtteparti for regjeringen. Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre er avhengige av Frps støtte i Stortinget for å få flertall for det reviderte nasjonalbudsjettet.

– En enorm ryddejobb til høsten

Fra rødgrønn side er kritikken av budsjettet skarp også på en rekke andre punkter. De etterlyser de lange linjene og visjonene for det som kommer etter koronakrisen. De etterlyser også mer penger til kommunene, for å være sikker på at kommunene ikke må kutte i tilbudet til innbyggerne.

Kari Kaski, stortingsrepresentant for SV. Foto: Terje Pedersen, NTB (arkivfoto)

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener hensynet til petroleumsbransjen trumfer de arbeidsledige i forslaget. Regjeringens største krisesatsing er fortsatt oljeskattepakken, fastslår hun. Kaski mener en ny regjering vil få «en enorm ryddejobb til høsten», med klar til henvisning til at rødgrønn side leder på de fleste meningsmålinger om dagen.

– De gir grå omstilling, ikke grønn, og vi har fått en oljebransje på statlige steroider. Norge har vært dårligst i klassen på grønn krisepolitikk. Vi forspiller en mulighet til å skape de grønne jobbene vi må ha, sier Kaski til NTB.

Ap-leder Jonas Gahr Støre beskylder regjeringen for å kjøre Norge inn i et blindspor på vei ut av krisen.

– Dette reviderte budsjettet er et plaster på et sår som regjeringen har latt vokse gjennom åtte år, og som vil fortsette å vokse med fortsatt høyrepolitikk, sier Støre til NTB.

– Mer penger til kommuner og psykisk helse i et revidert budsjett kan bøte litt på den akutte krisen vi står i, men det bøter ikke på åtte år med velferdskutt, privatisering og nedprioritering, sier han også.

Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt. Foto: Fredrik Hagen, NTB (arkivfoto)

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, kaller budsjettforslaget «en krigserklæring mot arbeidsfolk som er rammet av krisen».

– Regjeringen foreslår å stanse kriseordningene for dem på dagpenger, arbeidsavklaringspenger, frilansere og lærlinger 30. september. Samtidig forlenges kompensasjonsordningen for næringslivet til 1. november, uten krav til utbyttestans eller norske lønns- og arbeidsvilkår, sier han.