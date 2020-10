SV-ordfører i Oslo på ordførerlønnstoppen

Minst 100 norske ordførere har bedre lønn enn stortingsrepresentanter. Helt på topp ligger ordføreren i Oslo med en årslønn på 1,4 millioner kroner.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) topper ufrivillig listen over norske ordførerlønninger, ifølge henne selv. Foto: Dan P. Neegaard

NTB

Nå nettopp

Gjennomsnittlig ordførerlønn i Norge er 915.202 kroner. En stortingsrepresentant har en årslønn på 987.997 kroner.

Helt på topp ligger Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), med 1,4 millioner i årlig godtgjørelse. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har det samme. Deretter følger Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) med 1,3 millioner kroner.

Borgen sier hun er opptatt av at politikernes lønninger ikke blir for høye og skaper for stor avstand mellom lønningene ellers i samfunnet.

– Jeg har gjennom flere år tatt til orde for at ordførerlønnen ligger for høyt. Jeg har også foreslått at vi skulle senke både min og byrådslederens lønn. Det har jeg ikke fått noe flertall for.

Ordføreren i Norges nest største kommune Bergen ligger på 38. plass på lønnstoppen. Her har ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) 1,05 millioner i godtgjørelse i år. Det er det samme som byrådsleder Roger Valhammer (Ap) får

