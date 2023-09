Erna Solberg svarer om ansvar, ekteskap, fremtiden og anklager om juks

HØYRES HUS (Aftenposten): Erna Solberg blir beskyldt for å kaste ektemannen under bussen for å redde seg selv. – Sindre var helt innforstått med at jeg måtte si sannheten, svarer Solberg.

Erna Solberg er under et hardt press. Etter å ha vært taus offentlig siden forrige fredag, gjennomførte hun torsdag 14 intervjuer på rekke og rad. Hvert mediehus fikk 20 minutter. På kvelden skal hun på Dagsrevyen og Debatten på NRK.

Her er hva Høyre-lederen svarte Aftenposten om ti av de store spørsmålene mange nå har.

1. Dette sier hun om en mulig etterforskning og siktelse fra Økokrim

Sindre Finnes har sagt gjennom sin advokat at han ønsker en etterforskning fra Økokrim velkommen.

– Var den uttalelsen avklart med deg?

– Nei, vi har ikke diskutert det. Han føler at han ikke har noe å skjule knyttet til det. Han mener jo bestemt at han ikke har hatt noen innsideopplysninger. Og jeg er jo enig i at jeg ikke har gitt ham noen slike, sier Solberg.

– Er det et problem for deg at han sa det?

– Nei.

– Nestleder Henrik Asheim har sagt at en etterforskning vil skape en ny situasjon i partiet. Det kan gjøre det vanskelig for deg politisk?

– Ja, men som jeg sa da dette var en diskusjon rundt Anniken Huitfeldts sak, så mener jeg at det er en eventuell siktelse som vil skape en vanskeligere situasjon. Det er mye mer alvorlig. Det vil være en vanskelig situasjon å sitte som Høyre-leder i.

– Det er ikke et tegn på konflikt at han sa det?

– Nei, men det er ikke sånn at vi samordner hele tiden hva som blir sagt. Det er fordi vi må håndtere tingene litt hver for oss.

2. Dette sier hun om spekulasjonene om at hun må skille seg for å være statsminister

Flere fylkesledere i Høyre har overfor Aftenposten uttrykt tillit til Solberg, men ikke tillit til Sindre Finnes.

– Hvordan oppfatter du slike tilbakemeldinger?

– Jeg skjønner godt at gitt den situasjonen vi er oppe i nå, så er det mange i vårt parti som er skuffet over det som har skjedd, og at de opplever Sindre som årsaken til det. Men det er jo meg de må forholde seg til. Det er jeg som er leder.

– Er du innforstått med at ditt privatliv kan få en sterk innvirkning på din fremtid som Høyre-leder?

– Jeg er innforstått med at det har en betydning for hvordan noen vil vurdere det.

– Er det problematisk at folk begynner å spekulere i at du må skille deg for å være statsminister i Norge?

– Jeg er en person som er opptatt av at vi ikke skal ta forhastede konklusjoner eller avgjøre sånne ting når en situasjon er vanskelig.

3. Dette sier hun om anklagen om å ha kastet Finnes under bussen

Solberg og Høyre er blitt anklaget for å skyve Finnes foran seg og kaste ham til ulvene.

– Har han godkjent å bli en syndebukk i Høyres fortelling?

– Sindre var helt innforstått med at jeg måtte si sannheten på fredag. Grunnen til at jeg i realiteten kan ha vært inhabil i noen saker, er at han har hatt store aksjeaktiviteter som jeg ikke har visst om, fordi jeg har hatt tiltro til ham. Det er også sannheten. Det er realiteten.

– Så må aldri det dekke over at det er mitt ansvar at jeg ikke har hatt bedre kontroll eller oversikt. Så kan man alltid stille spørsmål om man i alle sammenhenger skal mistro sin ektefelle.

4. Dette sier hun om forholdet til Sindre Finnes

Til NRK sa Solberg at tiden vil vise om hun og Finnes kan bygge opp tilliten som er nødvendig for å få et godt samliv fremover.

Hun har også sagt at de nå har hatt noen fine dager.

– Hva har dere gjort?

– Vi har vært i Bergen, for en venninne av meg har hatt 60-årsdag. Ut over det har vi gjort litt hagearbeid, og så har vi snakket sammen.

– Hvordan har de samtalene vært?

– Det tror jeg vi skal holde for oss selv.

5. Dette sier hun om anklagen om ansvarsfraskrivelse

Da Anniken Huitfeldt (Ap) fortalte at mannen hennes hadde handlet aksjer mens hun var utenriksminister, var hun klokkeklar på at det var hennes ansvar å ha oversikt over det.

– Hvorfor sier du ikke bare at dette er mitt ansvar, det er min plikt å være orientert, punktum?

– Fordi det ikke ville holdt å si punktum etter det. Folk ville spurt meg hvorfor jeg ikke hadde oversikt, og nå spør man langt inn i privatlivet mitt. Bakgrunnen er at jeg har stolt på min mann. Det er ikke en bortforklaring. Det er en forklaring.

– Det etterlatte inntrykket hos mange var at du skjøv ham foran deg, og ikke at du sa det var din plikt å være orientert?

– Jeg trodde jo at jeg var orientert. Jeg hadde jo bedt ham om å ta kontakt med Statsministerens kontor. Jeg hadde gjort de foranstaltningene som gjorde at jeg hele tiden trodde at jeg hadde nok oversikt over aksjeeierskapet til at jeg kunne stille spørsmål hvis det var saker hvor jeg kunne være inhabil.

6. Dette sier hun om at lovavdelingen aldri ble spurt

Huitfeldt ba om en avklaring fra Justisdepartementets lovavdeling.

– Du ba aldri om en slik avklaring. Hvorfor gjorde du ikke det?

– Fordi Sindre ikke skulle drive med kortsiktig handel.

– I avklaringen som kom da Huitfeldt spurte, så kom det frem at hun skulle være informert om alle kjøp og salg ektemannen gjorde. I din ordning var ikke slike regler?

– Nei, vår oppfatning var at han ikke skulle rapportere enkeltkjøp og -salg, men vi skulle vite hvilke selskaper han eide i.

– Men hvis du hadde spurt lovavdelingen, så hadde du fått vite hvor listen skulle ligge?

– Ja, men de ble ikke spurt, for han skulle ikke drive med slik handel.

– Var det en grense for hvor mye han kunne eie i et selskap?

– Nei, det var ingen fast grense.

– Var det opp til ham å tolke det selv?

– Nei. Hvis det kom saker hvor det var habilitetsutfordringer, så måtte vi stille de spørsmålene om vi var i tvil.

7. Dette sier hun om anklagen om trenering før valget

Høyre har fortalt at Solberg fredag tre dager før valget ba Finnes lage en liste over alle handler. Dagen etter skal de ikke ha hatt kontakt.

– Hvorfor purret du ikke og sa at det var bra om det ble klart før valget?

– Fordi jeg var helt sikker på at han fulgte opp min veldig tydelige melding i samtalen dagen før. Han skulle lage en komplett liste, og jeg forventet at han gjorde det.

– Han kunne raskt og enkelt fått tilgang til alle data fra 2019. Det ville vist over 2000 handler. Ser du nå at de burde vært ute før valget?

– Vet du hva, jeg holder fast på at det å levere en komplett liste fra hele min tid som statsminister var helt nødvendig. Det ville vært en helt håpløs situasjon å fortelle dere i mediene at «her har dere en delvis liste». Det hadde bare skapt flere utfordringer enn det hadde løst.

– Det kunne vel unngått at noen nå mener at Høyre jukset med å ikke si noe før etter valget?

– Jeg sa fredag klokken 18 at listen måtte være komplett. Det var tre dager til valget. Det er faktisk ikke så lang tid. Det synes jeg noen må tenke gjennom.

8. Dette sier hun om at hun ikke skjønte noe i årene før

Flere har spurt seg om Solberg ikke skjønte noe om mannens aksjehandel gjennom alle årene hun var statsminister.

– Konfronterte du ham om dette på noe vis?

– Nei, ikke rundt aksjene. Men vi hadde en diskusjon, særlig om aksjene han hadde i Q-Free. Diskusjonene om det ble en belastning. Det endte med at han solgte de aksjene.

– Dette er noe han åpenbart har brukt mye tid på og er lidenskapelig interessert i. Hvordan er det mulig å skjule noe sånt i et samliv?

– Det at han har vært opptatt av trender, økonomi og hva som skjer i næringsliv og ulike bransjer, er jo noe jeg også har dratt nytte av å spørre ham om. Men slik trading av aksjer foregår jo ikke på et tidspunkt av dagen hvor jeg er hjemme.

9. Dette sier hun om fremtiden som Høyre-leder

Solberg har gjennom dagen sagt at det er tilliten fra Høyres velgere og partiet som vil avgjøre om hun kan fortsette som Høyre-leder.

10. Dette sier hun om manglene ved listen

Solberg skal ha bedt Finnes om en helt komplett liste over alle handler. Men listen Høyre leverte ut mangler både metadata og kolonner som viser klokkeslett for handlene og pris.

– Er det noe dere vil gi ut på etterspørsel fra pressen?

– Det er eventuelt Sindre som må vurdere hva slags data han har. Listen ble laget på bakgrunn av handelskontoene han hadde.