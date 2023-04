– Det har aldri vært flere fattige, og det skjer på Arbeiderpartiets vakt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Arbeiderpartiet må være med på bedre tiltak mot priskrisen, om ikke venstresiden skal tape høstens valg.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes frykter velgerne kan miste troen på venstresidens løsninger om ikke Arbeiderpartiet kommer med bedre tiltak mot priskrisen.

20.04.2023 22:04

– Det er helt umulig å overdrive hvor alvorlig situasjonen er. Den prisstigningen vi ser nå, er den mest alvorlige krisen i alle fall i min levetid. Vi vet fra Sifo-undersøkelser at over halvparten av Norges befolkning nå ikke lenger er økonomisk trygge, sier Marie Sneve Martinussen.

Aftenposten snakker med nestlederen i Rødt og Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Fredag starter deres landsmøte i Stavanger.

Under overskriften «Et sterkere sikkerhetsnett for alle», skal partiet i helgen vedta det de beskriver som et miniprogram mot prisstigningen. Det blir en hoveduttalelse på landsmøtet. De to mener Norge opplever en fattigdomseksplosjon.

– Mange hundre tusen må velge mellom mat og strøm. Hvis ikke det er en fattigdomseksplosjon, så vet jeg ikke hvilke kriterier som må fylles for at det skal være det, sier Martinussen.

– I møte med denne krisen, har selv ikke Rødt god nok politikk, sier Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen. Her sammen med leder Bjørnar Moxnes. I helgen skal landsmøtet behandle ny politikk for å møte prisstigningen.

Vil øke trygdene

I uttalelsen går Rødt inn for å heve en rekke minsteytelser, som sosialhjelp, dagpenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. De vil også ha økt barnetrygd og en opptrappingsplan som hever minstepensjonen til over EUs fattigdomsgrense. EUs fattigdomsgrense.EU har satt sin fattigdomsgrense til å være mindre enn 60 prosent av medianinntekten. Medianinntekt er inntekten midt på skalaen av alle inntekter i et land. Det tilsvarer en inntekt på omtrent 251.600 norske kroner i året.

De går også inn for en rekke tiltak som skal «kutte regningsbunken for folk». Blant annet vil de ha reduserte priser på kollektivtransport i kommuner landet over og en tannhelsereform.

– I møte med denne krisen, har selv ikke Rødt god nok politikk. Det er derfor vi vil landsmøtebehandle dette, sier Sneve Martinussen.

Også i Arbeiderpartiet går debatten om økte trygder. I det som blir beskrevet som et grasrotopprør, taler et stort antall delegater ledelsen midt imot og ber om at trygdeytelsene økes.

Rødt-ledelsen mener Arbeiderpartiet må ta grep hvis ikke venstresiden skal tape stort i kommunevalget til høsten.

– Valget i fjor ga en historisk sterkt venstreside, med 100 mandater for et skifte. Men nå har det aldri vært flere fattige i Norge, og det skjer på Arbeiderpartiets vakt. Da mister folk troen på at det finnes et alternativ, mener Bjørnar Moxnes.

Han mener Arbeiderpartiet sammen med resten av venstresiden må finne tiltak som monner mot priskrisen om de skal vinne valget.

Bekymret for høyrebølge

Rødt gjorde et rekordvalg i 2021 med en oppslutning på 4,7 prosent. Siden den gang har de økt, og ligger nå jevnt på en oppslutning på cirka 6 prosent på meningsmålingene.

Samtidig har Arbeiderpartiet blødd velgere. Mange av deres tidligere velgere har gått til Høyre eller satt seg på gjerdet. Det vekker bekymring også i Rødt.

– Vi må jo ha flertall for å få til noe som helst. Det er jo ingen i Rødt som savner hverken Erna Solberg eller Sylvi Listhaug ved makten, eller som ønsker et borgerlig valgskred til høsten. Da blir det massiv privatisering i kommuner landet rundt. Et sterkt Rødt er viktig i møte med det, men det er ikke nok alene, sier Moxnes.

Høyre-leder Erna Solberg har hevdet hun ville styrt landet bedre, men Rødt-ledelsen mener det er feil.

– Erna Solberg har jo ikke har noen svar på priskrisen hun heller. Hvis vi ser på historien, er deres svar til uføre at barnetillegget kan forsvinne, og svaret til AFP-mottagere er at det kan komme et karensår karensårEt år der man ikke kan motta støtte. igjen. Jeg mener både Rødt og regjeringspartiene er nødt til å avsløre denne bløffen, sier Sneve Martinussen.