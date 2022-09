Flertall for å beholde Kinn kommune – men kommunestyret avgjør

Opptellingen folkeavstemningen om Kinn kommunes framtid er bekreftet: Det er flertall for å beholde «Norges rareste kommune». Kun 44 stemmer skilte.

Daværende statsminister Erna Solberg på valgkampturné på i Florø i 2019. Nå mener et knapt flertall at kommunen skal bestå – mens nesten like mange vil at den skal deles opp igjen.

NTB

2. sep. 2022 12:42 Sist oppdatert 18 minutter siden

Det midlertidige resultatet ble så jevnt at det ble besluttet en fintelling fredag. Klokka 12 ble resultatet godkjent av valgstyret i kommunen.

3.427 personer stemte for oppløsning, mens 3.471 stemte for at kommunen skal opprettholdes, viser opptellingen fra Kinn kommune. I prosent blir det et knapt flertall på 49,14 prosent mot 48,52 prosent. Det endelige resultatet omfatter også forhåndsstemmene. Litt over halvparten av de stemmeberettigede avga sin stemme.

Rar kommune

I folkeavstemningen har innbyggerne altså tatt stilling til om Vågsøy og Flora skal gjenoppstå som egne kommuner.

De to kommunene ble frivillig slått sammen i 2020. Kinn er blitt omtalt som «Norges rareste kommune». Flora og Vågsøy deler ikke kommunegrense, men ligger på hver sin side av Bremanger – som ikke ønsket å bli slått sammen med naboene.

Kommunestyret avgjør

Folkeavstemningen er kun rådgivende. Kinn kommunestyre skal behandle innbyggernes anbefaling på et møte 7. september.

Ordfører Ola Teigen medgir at saken ikke er lett.

– Det er vanskelig. Det er ingen som har fått flertall, faktisk. Det er under 50 prosent på ja- og nei-sida. Rådet er ikke spesielt tydelig i alle fall, sa han til NRK torsdag da det foreløpige resultatet var klart. Fasiten fredag ble nøyaktig den samme – 49 mot 48 prosent. Men nå ber ordføreren om ro.

– Nå er folkeavstemningen over, det ble et knapt flertall for Kinn kommune, og nå er det opp til oss politikere i kommunestyremøtet onsdag å treffe en avgjørelse på bakgrunn av rådet fra folket i Kinn, sier Teigen til Firdaposten.