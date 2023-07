Kommunevalget 2023 er første gang de kan stemme. Men på hvilket parti?

Aftenpostens valgomat ga dem noen overraskelser. Men ikke alle er sikre på om de skal stemme. – Jeg føler ikke at jeg kan nok, sier Nicolai Bacus Andreassen (17).

Førstegangsvelgerne Apira Santhirakumar (t.v.), Emma Børke Singian (19) og Ariane Brechan (18) ble svært overrasket da de tok Aftenpostens valgomat. Vis mer

– Jeg vet ikke hvem som sitter med byrådsmakten i Oslo. Det er embarassing, sier Ariane Brechan (18) og ler.

Hun og venninnene Apira Santhirakumar (18) og Emma Børke Singian (19) har sagt ja til å ta Aftenpostens nye valgomat. De er alle førstegangsvelgere.

I alt 128.600 18- og 19-åringer har stemmerett for første gang ved høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Aftenposten har utviklet en valgomat for de som skal stemme i Oslo. Her kan du svare på 23 spørsmål og få svar på hvilket parti du er mest enig med før kommunevalget.

Billigere buss og tannhelse

Avgangselevene på Fyrstikkalleen skole har ikke bestemt seg for hvem de skal stemme på.

– Jeg tror jeg må gjøre litt research og se hva de ulike partiene står for, sier Santhirakumar.

Jentene trekker frem skole, fraværsgrensen og miljø som viktige saker for dem.

– Hva ville dere endret på én dag hvis dere hadde makten?

– Mer støtte til tannhelse. Det begynner å bli dyrt å dra til tannlegen, sier Brechan.

– Eksamensordningen. Det er ganske kjipt å få en karakterer basert på ting du har gjort på to dager, sier Santhirakumar.

– Billigere buss hadde vært fint, sier Singian.

En politisk sak Emma Børke Singian og Apira Santhirakumar er opptatt av, er billigere buss og bane.

Tror de må vite alt

Kompisene Bendik Stene (18), Nicolai Bacus Andreassen (17) og Sivert Martinus Kjos (19) er usikre på om de kommer til å stemme.

– Jeg vet ikke helt. Jeg er ikke særlig politisk engasjert, sier Stene.

– Jeg kommer nok ikke til å stemme. Jeg føler at jeg ikke kan nok om det politiske, sier Andreassen.

– Det er bedre å bare ikke stemme og la de som er mer engasjert, stemme, mener han.

Sivert Martinus Kjos (19), Bendik Stene (18) og Nicolai Bacus Andreassen (17) sier de vet lite om Oslo-politikken og politikerne som styrer byen de bor i.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning sier det er ganske typisk for førstegangsvelgere at de tror de kan for lite om politikk til at de bør stemme.

– Til det vil jeg si at mange av de voksne som stemmer, ikke nødvendigvis vet mer enn det ungdom gjør, sier Bergh.

Han tror mange unge tar stemmegivningen mer alvorlig enn de mer voksne og tror de må sette seg inn i alt hos alle partier.

– Man trenger ikke å ha full oversikt. Man kan ha venner eller familie som man kan støtte seg på eller ta en valgomat. Det er mange innfallsvinkler for å skjønne litt mer om politikk.

Hvem er byrådsleder i Oslo?

De tre førstegangsvelgerne sier de ikke har satt seg så mye inn i Oslo-politikken.

– Vet dere hvem som er byrådsleder i Oslo?

– Jeg har faktisk ingen anelse, sier Stene.

– Er det ikke Frp? kontrer Kjos.

Aftenposten spør kompisgjengen om de kan nevne noen lokalpolitikere i Oslo.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Høyres partileder Erna Solberg og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er blant dem som blir nevnt.

– Disse sitter på Stortinget?

– Det er jo de største. Vi kan ikke de små, sier Stene.

Johannes Bergh Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning

Hva stemmer førstegangsvelgerne?

Tallene viser at førstegangsvelgere stemmer i mindre grad enn resten av befolkningen.

Valgforsker Johannes Bergh mener det er veldig viktig at unge stemmer.

– De unge er også en del av demokratiet. Hvis man ikke stemmer, blir man heller ikke hørt, og de sakene de unge er opptatt av, blir ikke tatt hensyn til i like stor grad, sier han.

Ett parti overrasket

Hvordan gikk det så da førstegangsvelgerne fikk teste valgomaten?

Apira fikk Rødt på topp. Emma fikk Arbeiderpartiet. Ariane fikk Venstre.

Men både Emma og Ariane fikk en overraskelse: Begge fikk KrF høyt oppe. Det hadde de ikke ventet, forteller de.

Gutta har tidsnød, så bare Bendik og Nicolai rekker å ta valgomaten.

– Jeg har ingen anelse om hva jeg lander på, så jeg er veldig spent, sier Bendik i forkant.

Førstegangsvelgerne Bendik Stene (i midten) og Nicolai Bacus Andreassen (t.h.) testet Aftenpostens Oslo-valgomat. Men de vet ikke om de vil følge resultatene de fikk hvis de skal stemme i valget til høsten.

Etter å ha svart på de 23 påstandene er fasiten klar:

– Arbeiderpartiet. Deretter Rødt, Senterpartiet, Folkets Parti og Kristelig Folkeparti (KrF). Jeg vet ikke helt hva jeg synes om det, medgir han.

Nicolai Bacus Andreassen er nestemann ut. Hvor tror han at han vil lande?

– Kanskje noe litt mot venstre. Er det venstre som er litt mindre sånn konservative? Jeg husker ikke helt, sier 17-åringen.

23 trykk senere:

– Jeg fikk Senterpartiet på første plass. Så Rødt, Arbeiderpartiet på tredje, Venstre på fjerde og SV på femte. Er det bra? sier han og ser spørrende på kompisene.

– Hva synes du om det resultatet?

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal tenke, for jeg vet ikke helt hva disse partiene står for, sier Nicolai.

– Tenker du at nå må du stemme det du fikk?

– Nei.