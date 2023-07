Han er MDGs «rike onkel»: – Leder på pengedonasjon

Lønnen til partisekretær Torkil Vederhus når knapt frem til bankkontoen før deler av den går tilbake i partikassen.

Når pengene i partikisten klinger, MDG over sperregrensen springer? Partisekretær Torkild Vederhus er MDGs største personbidragsyter. Vis mer

Det er valgkamp! Og valgkamp er dyrt. Med partifarget godteri, røde roser, blå capser, grønne penner og partivafler, skal partiene kjempe om å vinne velgernes hjerter.

De partifargede vafler skal sponses av pengegaver, og i disse dager triller de inn. Mens Arbeiderpartiet får millionene kastet etter seg fra sine venner i Fagforbundet og LO, stapper Høyre pengesekken full med bidrag fra næringslivet.

De mindre partiene derimot, får langt færre gaver. Men gaver trenger de, og gaver får de, om de så må gi dem til seg selv.

Har brukt 217.040 kroner på eget parti

På MDGs partikontor i Oslo sitter partiets mest sjenerøse personbidragsyter så langt i år: Det er ingen ringere enn partiets egen toppsjef, partisekretær Torkil Vederhus.

– Du må jo være Norges mest dedikerte partisekretær?

Vederhus ler.

– Jeg tror vi er ganske mange i den konkurransen der. Men jeg leder vel i år på pengedonasjon så langt, sier han til Aftenposten.

Ved siden av dager, kvelder og netter som partiets administrative topp, har Vederhus spyttet inn hele 217.040 kroner i partikassen.

Partisekretær Torkild Vederhus (MDG) gir både blomster og penger til partileder Arild Hermstad. Vis mer

– Viktigste prosjektet i norsk politikk

Nei da. Noen styrtrik onkel er han ikke. Pengene har han tatt ut av lønnen sin jevnt og trutt over lengre tid.

– Jeg har ingen annen mer effektiv måte enn å bruke både arbeidsdagen min og pengene til å bidra til å løse de store utfordringene vi står overfor.

Lite overraskende er det klimautfordringene Vederhus snakker om.

– Jeg mener MDG er det viktigste politiske prosjektet i norsk politikk. Måten vi kan få ned klimagassutslippene, er gjennom politikk, sier han og slår fast:

– Jeg brenner virkelig for dette prosjektet, og så tenker jeg det er nyttig å vise at jeg ikke mener at bare alle andre skal bidra.

Så langt i år er partisekretær Torkil Vederhus den eneste av stortingspartienes partisekretærer som har spyttet inn penger i partikassen. Vis mer

MDG-toppene donerer raust

Brorparten av bidragene partiet får knyttet til valgkamp, er gaver fra enkeltpersoner. Det trengs, all den tid partiet ikke har samme økonomiske muskler som de store.

– Vi har en oppoverbakke, også der. Ikke bare er vi et nytt parti, vi har også mindre penger pr. stemme.

Noen skritt til lenger venstre for MDG, har partiet Rødt vedtektsfestet en egen partiskatt for stortingspolitikerne sine. Rundt 280.000 kroner av politikernes lønn går rett tilbake til partiet.

Slik er det ikke i MDG.

– Men vi har jo en tradisjon for at folk i partiet bidrar mye, sier Vederhus.

De største bidragene kommer dog fra partiets fylkestingsgrupper. Vestland troner på topp med 870.000 kroner adressert til Oslo. Innlandet kaster inn rett over en halv million og seiler inn på annenplass, etterfulgt av Rogaland med en halv million flatt.