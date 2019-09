SV og Senterpartiet varsler omkamp om Nordkapplatået

De to partiene vil gjøre om planvedtaket i kommunestyret i juni som de mener gir Rica monopol på drift av et av de viktigste turistmålene i landet.

– Vi vant Nordkapp kommune og Nordkapplatået, sier Sps førstekandidat Tor Harald Mikkola til Klassekampen.

– To tredjedeler av innbyggerne har stemt på en positiv endring som sikrer kommunal kontroll over Nordkapp, sier SVs førstekandidat Jan Olsen.

Finnmarkseiendommen er grunneier av området der Nordkapp-platået ligger. Dette området er utleid til Rica Eiendom som igjen leier ut området til hotellkjeden Scandic.

I dag koster det opp til 285 kroner for en voksen å besøke platået. Prisen inkluderer blant annet parkering. I forbindelse med fornyelse av leieavtalen var det stor debatt om inngangsprisen før sommerferien.

Senterpartiet fikk 29,7 prosent av stemmene, mens SV fikk 37 prosent i Nordkapp. Arbeiderpartiet, som hadde rent flertall i kommunestyret, har drevet frem planene. Ved valget fikk Ap 17 prosent, ned nær 37 prosentpoeng fra 2015.

De to ordførerkandidatene vil vedta bygge- og deleforbud på platået for å hindre uønsket utbygging. Deretter vil de gjenoppta planarbeidet og lage en ny reguleringsplan for platået.

– Vi vil etablere et kommunalt foretak som skal sikre at inngangsavgiften til friluftsområdet går til drift og vedlikehold. Det skjer ikke i dag. Dette alene vi skape mange nye helårs arbeidsplasser, sier Mikkola.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Ordfører Kristina Hansen (Ap) advarer mot å lage en ny plan, og mener det kan føre til årelange rettssaker. Hun vil innkalle det sittende kommunestyret til et ekstramøte for å håndtere klagene på vedtaket fra opposisjonen og vil ikke vente til et nytt kommunestyre er konstituert.

– Jeg ser det som rimelig at det er de representantene som er klaget inn, som også behandler saken, sier hun.