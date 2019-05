Under middagstalen på Frps landsmøte lørdag kveld, kom Siv Jensen med en klar tale til partimedlemmene.

– Dette må jo være det beste kick-offet i verden. Det er bare å brette opp ermene, dundre ut og knuse disse jævla sosialistene, sa Jensen.

Utsagnet fikk flere til å reagere. Men nå har partilederen gått ut og sagt at hun vil beklage seg.

Jensen ble hardt presset i formiddag av hele mediekorpset etter at uttalelsen om at «Vi skal knuse disse jævla sosialistene» under festmiddagen lørdag kveld skapte sterke reaksjoner blant politiske motstandere.

Hun vek lenge fra å si direkte «unnskyld», men etter hvert konkluderte hun med:

– Det er i realiteten det jeg gjør.

Selv mener hun uttalelsen er tatt helt ut av sin sammenheng.

– Jeg sa det med et glimt i øyet. Jeg skrek det ikke ut som noen sier. Det var ikke sagt under en politisk debatt. Det ble sagt under Fremskrittspartiets festmiddag.

-Jeg har stor respekt for mine politiske motstandere. Dette blir overdrevet kraftig.

Lukket arrangement

– Det var i utgangspunktet et lukket arrangement. Det var en feiring av min bursdag, og jeg var veldig rørt. Hadde de som nå kritiserer vært til stede, tror jeg ikke dette hadde vært en sak. Jeg synes det er rart at mediene nå går i flokk på denne måten.

– Jeg er rykende uenig med mine motstandere og kjemper for Frp. Men jeg ønsker ikke å tråkke på mine politiske motstandere.

– Angrer du?

– Jeg står for det jeg står for. Men jeg ønsker ikke å uttale meg om mine politiske motstandere på denne måten. Jeg tror alle vet at jeg ikke har manglende respekt for mine politiske motstandere, sier Jensen før hun åpenbart misfornøyd brøt opp og gikk til lunsj.

Hareide reagerte på Facebook

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide skrev i morges på sin Facebook-side at Jensen bør trekke ordene tilbake:

«Jeg skriver i min bok at jeg har stor respekt for Siv Jensen. Hun er en real dame i politikken. Men uttalelsen som kom i går om venstresiden er ikke mye real. Den er ødeleggende for det politiske ordskiftet.

Ord betyr noe. Ord gjør noe med oss. Vi kan være uenige politisk – men må omtale hverandre med respekt. Et særlig ansvar hviler på oss politikere som rollemodeller. Vi vet om hvordan debatten på sosiale medier kan ta av.

Derfor overleverte KS tidligere i år et opprop mot hat og trusler i politikken, til det beste for demokratiet i den kommende kommunevalgkampen. Der sa de nei til hets, skjellsord, trakassering, hat og personangrep. De sa ja til respekt, saklig uenighet, debatt og god meningsbrytning. Dette bør være en minstestandard for oss alle.

Jeg forventer at de ordene som falt i går trekkes tilbake», skriver Hareide.

Skriftlig spørsmål til Stortinget

Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen har stilt et skriftlig spørsmål i Stortinget til statsminister Erna Solberg:

«Hva synes statsministeren om at finansministeren vil «knuse de jævla sosialistene»?»

Trettebergstuen mener at Høyre sitter stille og ser på at dette skjer.

– Nå har Fremskrittspartiet fått lov til å dra det offentlige ordskiftet så langt ned i gjørma. Utsagnet til Siv Jensen skapte virkelig sterke reaksjoner, forklarer Trettebergstuen.

Hun håper at statsministeren vil svare på det skriftlige spørsmålet til Stortinget.

– Jeg mener Solberg bør gå offentlig ut og si at denne ordbruken ikke er akseptabel.

Venstres Abid Raja har også kommentert utpillet til Jensen. Han synes det er uheldig å omtale andre med den typen ord.

– Jeg mener det er svært uheldig formulering. Og vi bør ikke omtale andre politiske retninger med ubekvemsord. Ei heller at vi skal knuse hverandre. Jeg ville heller ikke ha likt om en toppolitiker hadde sagt; "vi må knuse disse liberalerne" om Venstre. Derfor er det flott Siv ser det kritikkverdige i sin uttalelse og beklager, skriver Raja i en mail til Aftenposten.