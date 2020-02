Det koker rundt den nye distrikts- og digitaliseringsministeren. SV anklager henne for å lempe ubehagelige spørsmål om kutt i Widerøe-avganger over på samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Jeg lurer på hva i helsike vi skal med en distriktsminister hvis hun ikke evner å uttale seg om helt brennende aktuelle saker for folk i distriktene, sa nestleder Kristi Bergstø i SV.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har vært kritisk til statsråden fra hun steg ut på Slottsplassen 24. januar. Han mener hun har fått en post uten makt. Nå svarer Helleland:

– Jeg uttalte det samme som samferdselsministeren samme dag. Akkurat det samme. Hverken mer eller mindre.

Slår tilbake

– Vedum forventer en quick fix. Han har vært statsråd selv og vet at en slik sak ikke løses i løpet av noen timer eller dager. Selv til Vedum å være, har han nådd nye populistiske høyder, sier hun.

Ifølge statsråden er hun og Hareide begge opptatt av flytilbudet og går ned i detaljene for å finne en løsning.

– Jeg anbefaler at Vedum, i likhet med mange av sine ordførere, skaffer seg PR-hjelp slik at vi kan få et snev av sannhet i Vedums utspill, sier Helleland.

– For mange statsråder uten makt

Sp-lederen sier at det «er et problem at statsminister Erna Solberg stadig oppnevner statsråder uten reell makt».

– Det er altfor mange statsråder uten reell makt. Det er dyrt, skaper byråkrati og uklare ansvarsforhold. Helleland er satt på for å drive PR og angrep på meg og den slags ting. Men dette handler om livene til folk og om å få hverdagslivet til å gå opp når du skal besøke familie eller skal på sykehus.

– Hun kan ikke bare skylde på globale trender. Vi har advart mot flyseteavgiftene siden den ble innført. Dette kommer ikke som en bombe på oss som kjenner næringen. Dette var en varslet krise, som det er lett å gjøre noe med, sier han.

Berit Roald, NTB scanpix

– Rir på en negativitetsbølge

– Hva har Vedum sagt som ikke er sant?

– At denne posten er opprettet for å drive PR, og ikke for å ta ansvar for distriktene. Det er ikke sant. Og at det finnes enkle løsninger i en slik komplisert sak. Det skjønner alle at det ikke finnes. Sp rir på en negativitetsbølge. Alt skal reverseres. Alt skal tilbake til slik det en gang var, sier Helleland.

– Jeg skulle trodd at Sp var glad for at Erna Solberg har utnevnt en distrikts- og digitaliseringsminister. Men Sp klarer å være negative til det. Når norsk landbruk og mat får internasjonal anerkjennelse, klarer de å gjøre også det til noe negativt fremfor å se mulighetene, sier hun.

Statsråden signaliserer nå et tydelig ønske om at Widerøes monopol bør gå mot slutten.

– Jeg har veldig sans for signalene fra Høyres stortingsgruppe om at vi trenger en debatt om konkurransen er god nok. Vi må ha et marked som fungerer, og vi må åpne for større konkurranse, sier hun.

– Selvutnevnt distriktsgeneral

Les også: Har ansvar for kun tre prosent av distriktsmilliardene

– Eksperter sier at det er et velregissert PR-stunt fra Widerøe?

– Jeg må bare forholde meg til det Widerøe gjør. Så ser jeg at mange har reagert på det noen hevder er et PR-stunt. Det får stå for deres regning. Jeg er opptatt av at passasjerer i Nord-Norge og på Vestlandet skal få et godt tilbud.

– Du har bare vært distriktsminister en måned, men har allerede hisset på deg hele opposisjonen. Var det planen?

– Erna Solbergs tanke var å skape mer vekst og utvikling i Distrikts-Norge. Det er det vi kommer til å jobbe for. Vi er opptatt av det skal bli enda bedre å bo og arbeide i distriktene.

– Så du kan forsikre SV, Ap og Sp om at du bryr deg om folk i distriktene og ikke ønsker sentralisering?

– Jeg kan forsikre om at jeg er kun opptatt av at folk skal ha en jobb å gå til, god velferd og et godt kulturtilbud. Som distriktsminister er jeg inne i behandlingen av de sakene regjeringen skal avgjør, og det gjør at distriktene blir vektlagt på en helt annen måte enn før.

– Men målingene tyder på at folk i distriktene tror mer på Sps budskap?

– Den selvutnevnte distriktsgeneralen har jo i årevis ikke gjort annet enn å bygge opp om uro og bekymring. Flere steder i landet sliter med store utfordringer, og det er vår oppgave å gå inn der og se hva vi kan gjøre for å hjelpe dem. Men vi ser en urbaniseringstrend internasjonalt hvor folk søker mot det sentrale.

– Det er ikke noe Norge alene kan hindre, men vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre det attraktivt å bo i hele landet, sier hun.

Ap: Svelesafari på Vestlandet

Før Widerøes kutt var det Hofstad Hellelands tur sammen med Hareide for å møte fergeopprøret, som provoserte opposisjonen.

– Statsråden har møtt fergeopprøret med å reise på svelesafari på fergene rundt omkring i Norge, sa Aps nestleder Bjørnar Skjæran.

Ifølge Wikipedia er svele en om lag 1 cm tykk og 18 cm vid pannekake. Natron og hjortetakksalt blir brukt som hevemiddel. Svelerøren blir stekt på takke. Sveler er mye brukt som kaffemat.