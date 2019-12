Klima-kjør mot Solberg da hun presenterte Listhaug som ny oljeminister

Det skjer to endringer i regjeringen. Sylvi Listhaug (Frp) erstatter partikollega Kjell-Børge Freiberg som olje- og energiminister, mens Terje Søviknes (Frp) fyller Listhaugs rolle som eldre- og folkehelseminister.

Under en pressekonferanse ble Erna Solberg grillet om Listhaugs klimasyn. Statsministeren virket forberedt på hva som ville komme.

– For det første er ikke Sylvi Listhaug en klimafornekter. Dette ble det svart godt på allerede da hun var landbruksminister i 2013, startet Solberg.

– De som lyttet til valgkampen i år, har hørt at hun var klar og tydelig på at hun mener klimaendringer er menneskeskapte. Hun har stilt seg bak regjeringens politikk. Jeg opplever henne som en politiker som er opptatt av å gå inn i områdene hun har ansvar for og finne gode løsninger, sa statsministeren fra podiet.

Lysbakken: En av Norges mest kjente klimafornektere

I en e-post til VG omtaler SV-leder Audun Lysbakken Listhaug som «en av Norges mest kjente klimafornektere».

– Det første spørsmålet Sylvi Listhaug må svare, på er hvor hun står i dag. Norge kan ikke ha en energiminister som ikke tar klart avstand fra løgnene som spres om klimaforskningen, skriver Lysbakken.

Han viser til en uttalelse Listhaug kom med i 2011:

«Det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter.»

Soberg ble under pressekonferansen konfrontert med flere tidligere uttalelser fra Listhaug, men oppfordret media til å «være oppdatert på hva statsråder har sagt og ikke».

På spørsmål om hvilken politikk Listhaug skal føre, var Solberg klokkeklar på at den nye olje- og energiministeren står bak regjeringens politikk.

Listhaug vil først besvare spørsmål senere onsdag.

Søviknes gikk av i fjor

Tidligere onsdag, like før klokken 12, Listhaug og Søviknes ble fulgt ut på Slottsplassen av statsminister Erna Solberg etter ekstraordinært statsråd. Da ble rokeringene i regjeringen bekreftet.

Dermed er ble det i denne omgang kun gjort endringer blant Frps statsråder.

– Som dere ser, er det ikke helt nye fjes, men det er gjort to endringer i statsråd, sa Solberg på Slottsplassen.

Søviknes var tidligere olje- og energiminister, men gikk av i august 2018. Han begrunnet det da med at han ønsket mer tid med familien.

– Bakgrunnen for dette skiftet er også et ønske fra Fremskrittspartiet om å ha to av sine nestledere i regjering for å sitte tett på, kunne følge med og være gode ambassadører for helheten i regjeringens politikk, sier Solberg under pressekonferansen.

Tema tirsdag

Endringer i regjeringen var senest et tema tirsdag, da statsministeren inviterte pressen til sin tradisjonelle oppsummering før jul.

– Det er ikke unaturlig at vi på et tidspunkt stiller spørsmål om hvor mange som har tenkt å være med videre, sa Solberg.

Under pressekonferansen ble det mye oppmerksomhet omkring Solbergs mannskap, både i eget parti og i regjeringen.

Sist gang det var endringer i regjeringen var 3. mai i år. Da kom Sylvi Listhaug (Frp) inn igjen i regjeringen, denne gang som eldre- og folkehelseminister, og Åse Michaelsen trådte dermed ut av regjeringen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre opplyste onsdag formiddag at han utsetter Arbeiderpartiets oppsummerende pressekonferanse til torsdag på grunn av endringene i regjeringen.