Milliardøkning i statlig bruk av konsulenter

Staten har brukt over én milliard kroner mer på konsulenttjenester i år enn i samme periode i fjor, skriver Dagbladet. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerer.

NTB

7 minutter siden

– Dette er dypt problematisk. Utviklingen går i gal retning. Konsulentbruken burde gå ned, ikke opp, sier Vedum til Dagbladet.

Det er i et svar på et skriftlig spørsmål fra Vedum at finansminister Jan Tore Sanner (H) oppgir at staten har brukt 4,9 milliarder kroner på konsulenttjenester i løpet av de første seks månedene av 2020. For 2019 var tallet 3,9 milliarder, ifølge avisen.

Dagbladet skriver at det reelle tallet er langt høyere, noe som skyldes at tall fra statlige virksomheter som driver nettobudsjettering, ikke er tatt med. Det er for eksempel universiteter og forskningsinstitutter.

Sanner forsvarte regjeringens konsulentbruk i VG i februar.

– Faktum er at konsulentbruk i staten sørger for at prosjekter blir gjennomført og kvalitetssikret, sa Sanner.

Han la imidlertid til at han «skal være den første til å slå ned på unødvendig konsulentbruk».