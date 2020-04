«Jeg skal være litt personlig i kveld. Siden påske har jeg tenkt mye. Jeg har vært i tvil om jeg ville fortsette å ha ansvaret for innvandringspolitikken,» skriver stortingsrepresentant Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet på sin Facebook-side, og han konkluderer:

«Selv om skjellsordene går innpå meg, har jeg kommet til at jeg vil fortsette.»

Det var lørdag kveld han la dette ut. Les hele Fb-innlegget til Masud Gharahkhani her.

Kalt mørk flekk

Der skriver Gharahkhani at «det å bli kalt «Frp-er» og «en mørk flekk» i partiet, når det er Arbeiderpartiets politikk jeg presenterer, er kanskje noe man bare skal le av.»

Han legger til at «det å bli beskyldt for å være «inhuman», når man presenterer denne politikken, er mer egnet til å bli oppgitt over. Arbeiderpartiets flyktningpolitikk er mer human og mer solidarisk enn det partier til både venstre og høyre for oss står for.»

Det var særlig etter sin opptreden i Debatten på NRK 14. april at det kokte på sosiale medier om Ap-politikeren. Han sa den gang til NRK at han ble hetset av folk både i og utenfor partiet.

Omstridt og tydelig politiker

Gharahkhani har hatt vervet som flyktningpolitisk talsperson i vel to år. Han ledet arbeidet med partiets migrasjonspolitiske plattform som ble enstemmig vedtatt på landsmøtet i 2019.

Aftenposten har vært i kontakt med Gharahkhani som i en SMS skriver at han har sagt det han har å si på Facebook og vil ikke gi ytterligere kommentarer.

Det har stormet rundt stortingsrepresentanten fra Buskerud i de to årene han har frontet Aps flyktning- og integreringspolitikk. Han er selv flyktning fra Iran. Familien flyktet via Tyrkia og kom til Norge. Etter opphold på asylmottak flyttet familien til Skotselv i Øvre Eiker, der Masud vokste opp.

Men i forbindelse med debatten om å hente ut barn fra Moria-leiren i Hellas, er Ap-politikeren blitt skyteskive både for partiets motstandere og en betydelig opposisjon i Ap som ikke er fornøyd med partiets linje.

Vekke sterke følelser

Den interne debatten i Ap førte til et gryende ordføreropprør som bidro til at Ap sist uke vedtok en ny politikk, der det vil øke antall kvoteflyktninger fra 3000 til 3500 og gå i dialog med FN om hvordan dette kan inkludere de mest sårbare fra Hellas og Moria-leiren.

En rekke tidligere Ap-topper har kritisert dagens ledelse og den politiske linjen som Ap har lagt seg på. I et felles innlegg i Aftenposten krevde de to tidligere statsministerne Thorbjørn Jagland (Ap) og Kjell Magne Bondevik (KrF) og to tidligere utenriksministre Knut Vollebæk (KrF) og Bjørn Tore Godal (Ap) at Norge må handle nå for å hente barn ut av leiren.

Nulltoleranse i Ap

Partisekretær Kjersti Stenseng sier til Aftenposten at det er nulltoleranse for personhets i Ap.

– Det gjelder både overfor partifeller og politikere i andre partier, sier hun og legger til at hun og partiledelsen er meget fornøyd med at Gharahkhani har konkludert med at han vil fortsette.

På Facebook har den profilerte Ap-politikeren fått en rekke støtteerklæringer fra partifeller. «Stå på Kamerat,» skriver stortingsrepresentant Sverre Myrli fra Akershus. Det samme melder lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen, for å nevne noen av de mer enn 130 som har kommentert innlegget.