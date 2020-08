Vil ta gjenvalg

I februar gikk Hans Fredrik Grøvan ut og sa at han ikke ville stille til gjenvalg på Stortinget. Nå har han ombestemt seg.

8 minutter siden

(Fædrelandsvennen): Det skjer etter at flere lokallag har gitt uttrykk for at de ønsker at Grøvan fortsetter på Stortinget.

– Etter alle de oppfordringene jeg har fått om å stille har jeg brukt de siste månedene til å tenke. Jeg har gått en ærlig runde med meg selv om hvorvidt jeg ønsker å fortsette. Min konklusjon er at jeg er klar og har motivasjon for å gå videre hvis nominasjonsprosessen skulle gi meg plass som gir muligheter for det, sier Grøvan til Fædrelandsvennen.

