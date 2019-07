Per Sandberg hinter om overgang til et nytt parti

Tidligere i uken varslet Sandberg «et brutalt, politisk comeback på ett eller annet tidspunkt».

I et lengre intervju med Klassekampen sier han at det ikke trenger å bli «i morgen, om to måneder, eller til neste år».

Han antyder også at han kan ende opp i et nytt parti før stortingsvalget om drøyt to år.

– Jeg er rimelig sikker på at det kommer et parti som klatrer nærmere 4 prosent i 2021, sier Sandberg og svarer «det kan være» på spørsmål om han vil ha en sentral rolle i det partiet.

4 prosent er den nasjonale sperregrensen ved stortingsvalg. Det er mulig å komme inn på stortinget uansett, men er man over den grensen, utløser det rett til utjevningsmandater.

Forskjellen på 3,9 og 4,0 i oppslutning kan være en håndfull representanter. Denne perioden er for eksempel 5 av 8 KrF-representranter og 4 av 8 Venstre-representanter utjevningsmandater.

Vil tilbake til røttene

Sandberg vil ikke gi noe konkret svar på om partiet han viser til allerede finnes og har et navn.

– Jeg holder kortene tett inntil brystet.

Sandberg sier hjertet hans ligger i Fremskrittspartiet, men at han vil se hvor han blir tatt imot. Han minner om at Frp er et liberalistisk parti, men mener partiet er på vei bort fra sine ideologiske røtter. I den forbindelse peker han på nasjonalistiske strømninger i partiet.

– De er enorme, og de blir større og større, sier Sandberg.

Han er også bekymret over dårlig oppslutning i byene.

– Frp, særlig i Oslo, framstår som fordomsfulle, kalde og «nei til alt», sier Sandberg. Han mener partiet dermed ikke når ut til yngre og fordomsfrie velgere.

Hagen med stikk mot Sandberg

Noen av de samme tankene luftet Sandberg også tidligere i uken.

På Facebook har Carl I. Hagen, den tidligere mangeårige Frp-lederen, tatt til motmæle mot Sandberg.

«Ser at Per Sandberg mener at FrP trenger hans ideer. Det er nytt for jeg kan ikke erindre at han noen gang har lansert noen såkalte nye ideer eller synspunkter. Bortsett fra nå hvor partiet bør omfavne Iran», skriver Carl I. Hagen.

Per Sandberg svarer han blant annet slik:

«Du har sannelig ikke fulgt med i timen. At du fremmer de samme ideene i dag som for 30 år siden er ikke nytenking, tror oppslutningen i Oslo taler for seg».

Videre skriver han:

«At du heller vil sitte i opposisjon, og studere meningsmålinger, uten politisk innflytelse, det vet vi. At du fremmer påstander om omfavnelse vitner bare om du kun er full av fordommer og ikke evner å lytte til andre enn deg selv, dessverre».