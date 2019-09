I opposisjon kritiserte Høyre-leder Erna Solberg den rødgrønne regjeringen for ikke å gjøre nok for å bremse avgangen til trygd og å gi trygdede en ny sjanse til arbeid.

Nå viser tall at heller ikke regjeringen Solberg har klart å bremse økningen i antall uføretrygdede. Å få flere trygdede i jobb har hun heller ikke lykkes med. Det var en viktig målsetting med uførereformen, som ble påbegynt av de rødgrønne og satt ut i livet av Solberg-regjeringen i 2015.

Seks år etter at hun inntok regjeringskontorene, og fire år etter at uførereformen ble iverksatt, peker tvert imot flere piler i feil retning:

Aldri før har så mange mottatt uføretrygd.

Andelen uføre er også i ferd med å nærme seg rekordårene 2003 og 2004. Da var andelen oppe i 10,4 prosent av alle i yrkesaktiv alder (18–67 år).

Andelen kvinner som er uføre, har aldri vært så høy som nå – 12,2 prosent.

Siste tall, fra utgangen av juni i år, viser at nesten 347.000 mottok uføretrygd. Godt over 200 000 av dem var kvinner.

– Jeg mener at man må være klar over at å få ned veksten i antall uføre, det tar lang tid, sier Solberg til Aftenposten.

Fakta: Uføretrygd For å ha rett til å få uføretrygd må du som hovedregel oppfylle disse vilkårene: Du må være mellom 18 og 67 år. Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble syk. Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt. Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført. Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade. Om du har rett til 100 prosent uføretrygd eller gradert (delvis) uføretrygd, er avhengig av inntektsevnen din. Har du mulighet til å jobbe for eksempel 40 prosent, kan du ha rett til 60 prosent uføretrygd. Kilde: Nav

Solberg: Kilden til rekruttering blir mindre

Statsministeren påpeker at det nå totalt sett er færre på arbeidsavklaringspenger (AAP). Hun tror det etter hvert vil påvirke uførestatistikken positivt, siden mange går rett fra AAP og over på trygd.

– Det betyr at kilden til rekruttering fra disse blir mindre over tid, sier hun.

Tore Meek / NTB scanpix

– For to år siden skrøt du også av at det var færre på helserelaterte ytelser og uttalte til Aftenposten at « når det er færre på arbeidsavklaringspenger, medfører det færre som står foran en uføretrygding i årene fremover enn det gjorde da vi overtok.»

– Det er lange og tunge prosesser. Det er ikke slik at selv om vi så en positiv trend for to år siden, så ser du et kjemperesultat nå, sier Solberg og minner om at mange som blir uføretrygdet ofte har gått ti år i systemet før de får trygden.

– Det vi må se på, er de lange endringene som foregår, sier hun.

Har endret regelverket for AAP – mange har fått trygd

En forklaring på veksten i antall uføre i fjor og første halvdel i år er at mange som tidligere har mottatt arbeidsavklaringspenger (AAP), nå har mistet retten til denne stønaden.

Regjeringen strammet inn regelverket med virkning fra 1. januar i fjor. Antall år som man kan motta AAP, ble blant annet redusert. Mange som hadde gått lenge på arbeidsavklaringspenger, gikk over på uføretrygd. Den endringen mener Solberg var «ryddig og riktig».

– Vi har gjort noen opprydninger i AAP. En del var altfor lenge på AAP, sier hun og mener ordningen ikke har fungert godt nok.

– Det var altfor lite aktivitet og altfor lite avklaring og lite dynamikk for dem som mottok ytelsen, sier hun.

For å få pilene til å peke i riktig retning mener statsministeren det er viktig både å få ordningen med arbeidsavklaringspenger til å fungere bedre, og å forebygge at folk faller utenfor arbeidslivet på grunn av helsemessige utfordringer.

50 millioner kroner til eksperthjelp

Solberg opplyser at regjeringen i disse dager utbetaler 50 millioner kroner til tettere oppfølging av folk som har langvarig eller hyppig sykefravær. Det skjer via en eksperthjelptjeneste.

– De skal jobbe med grunnleggende årsaker til fravær og forsøke å forhindre at langvarig sykefravær ender opp med arbeidsavklaringspenger og den runddansen videre. For vi vet det er viktig å stoppe folk på et tidlig tidspunkt. Jeg håper vi med det vi nå har gjort, vil se en avtagende rekruttering til uføretrygd fra folk som kan jobbe, sier hun.

Statsministeren trekker også frem at regjeringen har prioritert en ordning med individuell jobbstøtte for å hjelpe personer med psykiske lidelser og setter av penger til lønnstilskudd for å få arbeidsgivere til å tørre å ansette folk som ikke kan yte 100 prosent.

Folk med alvorlig sykdom lever lenger

Ellers forklarer Solberg at en vekst i uføretallene også skyldes at mange barn og unge med alvorlige lidelser opplever å bli voksne og havner på uføretrygd.

– Noe av rekrutteringen til unge uføre kommer nettopp fra den gruppen som er født med alvorlige sykdommer og som får uføretrygd ganske tidlig i livet sitt.

Uførereform skulle gi flere gradert trygd og bijobb

Erna Solbergs regjering iverksatte uførereformen i 2015. Hovedhensikten med reformen var å tilpasse uføretrygden til pensjonsreformen. Samtidig ble det foretatt endringer som skulle gjøre det lettere å jobbe ved siden av trygden. Målet var at flere skulle få gradert trygd og forhåpentlig jobbe mer.

Riksrevisjonen konkluderte slik i en rapport som ble lagt frem i oktober i fjor:

Andelen uføre som kombinerer trygd med arbeid har ikke økt etter innføringen av uførereformen 1. januar 2015.

Målet om økt bruk av gradert uføretrygd er ikke nådd.

Flertallet av de uføretrygde får lav økonomisk uttelling ved å utnytte restarbeidsevnen sin.

NAV-kontor gir i varierende grad bistand til uføretrygdede som ønsker å kombinere trygd med arbeid.

Arbeids- og sosialdepartementet har i sin styring og oppfølging av etaten hatt lite oppmerksomhet på at målene i uførereformen nås.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ikke fulgt opp at målene i uførereformen nås.

– Meningen med uførereformen var at en økt andel skulle jobbe ved siden av. Men det har ikke skjedd?

– Nei, men det finnes rapporter som tyder på at uføre som har restarbeidsevne og kan jobbe litt, de jobber litt mer. Det er jo en bra ting. Men vi må jobbe enda mer for å inkludere folk, sier Solberg og viser til at regjeringen har satt i gang en inkluderingsdugnad.

– Men er det ikke et paradoks at de som får en gradert uføretrygd – de man tror har en restarbeidsevne – der peker pilene i feil retning? De jobber mindre.

– Ja, og da må vi se etter årsakene, om det betyr at det er vanskelig å få en gradert jobb. Det er også en utfordring, sier hun.

– Vi må også jobbe med kulturen blant arbeidsgivere. Det er nok et ubrukt potensial, sier hun og etterlyser et mer fleksibelt arbeidsliv.

– Var politikerne for optimistiske i sin tro på at dem som fikk en gradert uføretrygd kunne få en jobb på si?

– Nei, jeg tenker at journalistene som spør om store resultater på dette etter fire år, kanskje er litt for optimistiske med hensyn til hvor raskt resultater av slike reformer kommer.

Det er et lite håp for Solberg i tallene: Blant de nye uføre er det den siste tiden en liten nedgang i andelen som blir 100 prosent uføre.