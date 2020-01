Frp-fylkesleder: Det må et under til hvis denne regjeringen skal overleve

– Måten Erna har håndtert dette på, går over stokk og stein. Det er så arrogant gjort av henne at jeg nå har mistet troen på hele regjeringsprosjektet, sier partiets lyttepost på Nordvestlandet til Aftenposten.

Akkurat nå jobber Frps partiledelse med å utforme kravene som Siv Jensen har som ambisjon å få overlevert til statsminister Erna Solberg i løpet av torsdagen. Frps fylkesledere gir innspill, og landsstyret skal godkjenne kravene før de overleveres, får Aftenposten bekreftet.

Frp-grasrota er satt i fyr etter at en 29 år gammel IS-siktet kvinne og hennes barn ble hentet hjem til Norge fra Syria.

Frp er sterkt imot beslutningen, også i regjering der partiet har gått på et solid nederlag. Regjeringen viser til at det var nødvendig å hente hele familien for å gi nødvendig helsehjelp til det ene barnet, som er antatt alvorlig sykt.

Sve tror uansett ikke det vil være nok, og forteller om sterke reaksjoner på at regjeringen har hentet hjem «en terrorist».

– Og det er ikke bare i Frp folk reagerer. Det er bare å åpne døren her oppe, så merker du at det er et raseri i befolkningen mot dette. Det er mange unge og gamle som trenger hjelp, og så skal vi bruke millioner på å hente hjem terrorister. Det er en stor provokasjon, sier Sve.

Den 29 år gamle kvinnen er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon. Kvinnen nekter straffskyld. Hun hevder hun ikke reiste til Syria frivillig, men ble tatt med dit av ektemannen, og at hun i årevis forgjeves forsøkte å komme seg ut igjen.

Siri Øverland Eriksen

– Og så vil Abid Raja (V) hente hjem alle IS-kvinner med barn. Det er opprørende og skremmer vettet av folk. De er imot alt vi står for, og hater vårt levesett, sier Sve.

Han tror ikke Erna Solberg hverken «evner eller vil» greie å rydde opp i dette.

– Jeg tror dette er kroken på døra for regjeringsprosjektet. Det må et under til om hun skal greie å løse denne floken.

Vil ha pelsdyrkompensasjon

Det er delte meninger på Frp-grasrota om hva slags krav partiet skal stille for å forbli i regjering. Frp-fylkesleder i Troms og Finnmark, Odd Eilert Persen, vil ut av regjering og krever ekstraordinært landsstyremøte.

Margrethe Dysjaland, gruppeleder for fylkestingsgruppen i Rogaland, sier til NRK at hun vil ha gjennomslag for å «få fjernet bompengeregimet» og «fullt ut få kompensert pelsdyrbøndene». NRK skriver også at Frp i Møre og Romsdal vil prioritere kampen mot utbygging av vindturbiner på Haramsøya, mens Trøndelag Frp er opptatt av gjennomslag på bompenger, eldreomsorg og samferdsel.

Tone Ims Larssen, fylkeslederen for Oslo Frp, mener derimot at partiet i denne situasjonen «ikke kan kjøpslå med bompenger».

– Vi henter hjem det som i mine øyne er en terrorist. Skal vi fortsette i regjering etter det, må vi ha store gjennomslag på det samme politikkområdet, nemlig på justisområdet. Vi ha må gjennomslag for å føre en mye strengere innvandringspolitikk og for å stille mye strengere krav til innvandrerne som kommer hit. Foreldre av innvandrerbarn må pålegges å følge opp barna sine, og vi må innføre sanksjoner om dette ikke gjøres, sier Ims Larssen til Aftenposten.

Ims forsvarer at hun omtaler kvinnen som en terrorist med at kvinnen har reist til og levd i «kalifatet sitt». Ims mener at hun dermed uansett har medvirket til grusomheter begått av IS.

– Dette er den verste krisen vi har hatt i denne regjeringen. Absolutt. Og det er et grovt overtramp mot Frp at dette har skjedd, sier Ims. Hun understreker at partiet «har sagt på innpust og utpust at barna selvsagt er velkommen hjem til Norge».

Hun omtaler krisen som «en grei sak å gå på hvis det skule bli alternativet».

Vil ha nye Frp-seire

Fylkesleder Liv Gustavsen i Viken Frp sier til Aftenposten at partiet må ha nye klare Frp-seire for å bli i regjering – utover Frp-seirene fra regjeringsplattformen som ikke er tatt ut allerede.

Gustavsen vil ikke si noe konkret om hvilken politikk hun vil spille inn til partiledelsen, men hun tegner et slags omriss:

– Det må være helt tydelig og klar Frp-politikk, for eksempel på innvandring, skattelettelser og samferdsel.

Gustavsen er klar på at Frp er i en svært alvorlig situasjon etter det hun omtaler som et «bakholdsangrep» fra de tre andre regjeringspartiene.

– Vi har vært så tydelig imot dette i hele 2019, og Høyre har jo vært enige med oss. At de andre partiene går til dette steget nå, kan vi ikke akseptere, sier hun.

Frp-krisemøte i Agder

Fylkeslederen i Agder, Christian Eikeland, sier at han har halt kalt inn til ekstraordinært fylkesstyremøte i onsdag i neste uke, der han også har bedt om at lokallagslederne stiller, for å diskutere regjeringsdeltagelsen.

Han vil ikke si noe om hvilke innspill han har gitt til partiledelsen om kravene partiet skal stille til de andre regjeringspartiene. Det samme sier Johan Aas, leder for Innlandet Frp.

De øvrige fylkeslederne har ikke besvart Aftenpostens henvendelser torsdag formiddag.