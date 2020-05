Nei til Nord-Norgebanen i Stortinget

– Da er det klart at Arbeiderpartiet svikter Nord-Norge i et prosjekt de lenge har lovet å gjennomføre. Jeg er skuffet over Arbeiderpartiet og Bjørnar Skjæran, som har holdt velgerne sine for narr, sier SVs stortingsrepresentant Katrine Boel Gregussen.

Hun kaller dette et historisk svik av Arbeiderpartiet.

– Det er trist at partiet ikke tar landsdelen på alvor, sier Gregussen.

Forslaget går ut på å bygge jernbane 375 kilometer videre fra Fauske i Nordland og til Tromsø. Prisen kan ende på over 100 milliarder kroner, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet.

Nestleder Skjæran i Arbeiderpartiet har tidligere kalt forslaget fra de to partiene useriøst. Han mener at et så omfattende og dyrt prosjekt må ha en egen utredning.

– Vi har sagt hva vi mener om forslaget. Vi fremmer vårt eget, sa han.