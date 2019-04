Aftenposten avslørte tirsdag at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert en rekke fiktive reiseregninger.

Tidligere har vi avslørt at Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari har gjort det samme. Den gang endte det med politianmeldelse. Keshvari er nå siktet for grovt bedrageri og er under politietterforskning.

Flere jusprofessorer har tatt til orde for at også Liadal må politianmeldes. Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har i et brev til Stortingets presidentskap bedt Stortinget om også å politianmelde Liadal.

Stortingets administrasjon har fremdeles ikke avgjort om de vil anmelde Ap-politikeren, skriver stortingspresident Tone W. Trøen i en e-post sendt fra kommunikasjonsavdelingen på Stortinget.

«Stortingets administrasjon er nå i gang med en prosess for å vurdere en reaksjon. Denne prosessen vil foregå i dialog med Liadal, og det er for tidlig å svare på om hun skal anmeldes», skriver Trøen.

Liadal har lagt seg flat og lover at hun skal tilbakebetale pengene hun urettmessig har fått ubetalt.

Ap-politikeren er onsdag på reise og ikke tilgjengelig for kommentar, men har fått oversendt uttalelsene fra jusprofessorene som mener at hun bør anmeldes.