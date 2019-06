Erna Solbergs historiske, borgerlige flertallsregjering har knapt et halvt år bak seg, men slitasjen er allerede tydelig. Venstre sliter på meningsmålingene og utsettes for «bilist-press» fra bompengemotstandere i Frp. Når dette skjer omtrent samtidig som Venstre har bundet seg til å stemme for en innstramming i abortloven, og samtidig som SSB slipper nyheten om at klimautslippene øker, blir det mye for mange i partiet.

– Hvis man ikke klarer å nå klimamålene, er grensen vår nådd, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.