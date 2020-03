Stortinget enig om ny kriselov etter kraftige innstramminger – skal bare vare i en måned

Stortinget har skjerpet inn varigheten av kriseloven til én måned, regjeringen ønsket seg seks måneder. Fullmakten vil ikke være generell, men gjelde for enkelte lover. Totalt er det 60 lover regjeringen kan endre, men de skal først vurdere om dette kan gjøres gjennom en normal lovbehandling. Det er bestemt at det vil kreve en tredjedel av stemmene i Stortinget for å sette ned foten mot en endring som gjøres i regjering. Det presiseres at domstolene skal kunne prøve lovligheten av vedtakene som blir gjort, samt at partene i arbeidslivet skal involveres i alle spørsmål som har med arbeidslivet å gjøre.

Ikke flertall for regjeringens forslag

– Regjeringens forslag samlet ikke flertall. Det var nødvendig å gå grundig til verks på ny. Det har vi gjort, sier Jonas Gahr Støre (Ap), som er saksordfører for kriseloven.

Det er historisk at Stortinget fra Rødt til Frp er enige om en slik sak, og denne enigheten gir loven viktig legitimitet, understreker Støre.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sier at et eksempel på konkrete endringer regjeringen kan gjøre, er for eksempel når Stortinget endrer dagpengeregelverket, så må regjeringen kunne endre lover som skaper nødvendig fleksibilitet hos NAV for å få utbetalt pengene.

Vanlig stortingsbehandling er regelen

Loven skal bare brukes når det ikke er tilstrekkelig tid til en ordinær prosess i Stortinget. Domstolskontrollen er utvidet i forslaget. Det er presisert at loven skal anvendes på en måte som er innenfor rammene av grunnloven, menneskerettighetene og folkerettighetene.

– Dette er et ekstraordinært tiltak, sier Svein Harberg fra Høyre.

Gjennom videolink sier Frps Siv Jensen at det er bra at loven bare varer i en måned. I likhet med sine kolleger roser hun at det er enighet blant alle partiene om loven.

– Det var helt uaktuelt for SV å stemme for regjeringens forslag, sier SVs Audun Lysbakken.

Han nevner tre endringer som var avgjørende for hans parti: At loven ikke skulle vare lenger enn én måned, at det skal være åpenhet rundt endringene, og at et mindretall skal kunne stanse regjeringens tiltak. Stortinget skal varsles før regjeringen bruker unntaksloven.

Lysbakken understreker også at Stortinget de siste ukene har vist at det er i stand til å hastebehandle saker og samle seg om løsninger.

Har strammet inn regjeringens forslag

Stortingets særskilte komité for koronasaken har i realiteten laget sin egen lov som gir regjeringen store fullmakter. Men disse er strammet betydelig inn fra det som var regjeringens forslag, som møtte massiv kritikk.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er saksordfører og har ledet arbeidet med å sy sammen en bredest mulig enighet om denne kontroversielle loven.

Kriseloven gir regjeringen fullmakter ut over de vide fullmaktene som smittevernloven allerede gir.

Kortere varighet

Det er særlig to forhold som Stortinget har hatt store problemer med å svelge. Regjeringen foreslo at loven skulle gjelde for seks måneder. Det var tidlig klart at de folkevalgte syntes dette var for lenge. De samlet seg om at loven skal gjelde i én måned.

I tillegg har koronakomiteen vært opptatt av hvordan Stortinget kan kontrollere regjeringens bruk av loven. Komiteen ledes av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) og består av alle de parlamentariske lederne. En tredjedel av Stortinget kan oppheve de vedtak som regjeringen gjør med hjemmel i kriseloven. Hvordan dette skal sikres i praksis, har vært tema. I tillegg har man også vært opptatt av å begrense denne lovens virkeområde, nemlig at den ikke skal gi så generelle fullmakter som regjeringen la opp til. Nå er det 60 konkrete lover som regjeringen kan endres/oppheves og ikke en generell mulighet til å endre lover.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hva får regjeringen gjøre

Av de ting som regjeringen foreslo at den med et pennestrøk kan oppheve, er regler for arbeidstid, overtid og arbeidsbelastning, og saksbehandlingstid skal kunne ignoreres. Skip og bygninger skal kunne rekvireres av myndighetene, internasjonale konvensjoner skal kunne settes til side. Offentlig ansatte skal kunne flyttes til andre etater. Nå må regjeringen først vurdere om den skal benytte denne loven eller vanlig lovbehandling. I tillegg vil det være slik at i stedet for en generell fullmakt, får regjeringen fullmakter innenfor spesifikke områder.

Hastverk og lastverk

Det var onsdag at regjeringen la frem forslaget til kriselov, og behandlingen skal skje i Stortinget i dag. Det endelige vedtaket skal etter planen skje i Stortinget tirsdag. Alle lovsaker må behandles to ganger.

Eksperter advarte Stortinget

Formålet med loven er å gi regjeringen vide fullmakter for å sikre at nye krisetiltak kan settes i verk raskt. Lovforslaget har vært ute på en minihøring blant juridiske ekspertmiljøer.

En rekke av jusekspertene felte en hard dom over regjeringens forslag. I stedet for en slik fullmaktslov ønsket ekspertene seg at Stortinget behandlet og vedtok spesifikke lover i stedet for å gi regjeringen vide fullmakter til å endre lovene selv.