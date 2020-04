Klokken 16 i dag skal statsminister Erna Solberg offentliggjøre hva som skal skje med koronatiltakene etter påske. Da får vi vite om skoler skal åpne og hvilke andre bestemmelser som skal videreføres etter påskeferien.

Den danske regjeringen la frem sin plan mandag. Det skjedde etter et lengre møte med gruppelederne i Folketinget. Statsminister Erna Solberg har valgt å ikke gjøre det, men heller møte de parlamentariske lederne til møte onsdag. Det har utløst reaksjoner i Stortinget.

– Jeg synes det er ganske uklokt å orientere oss et døgn etter at hun har offentliggjort det. Det ser jeg ikke noe poeng i, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til Aftenposten.

Hun minner om at Norge har en mindretallsregjering, og at Solberg hadde gjort klokt i å orientere gruppelederne på Stortinget.

– I en tid der regjeringen og Stortinget må samarbeide ganske nært, er det viktig med en tett dialog, understreker Arnstad.

Støre er overrasket

Hun får følge av Aps leder Jonas Gahr Støre, som sier at det er regjeringens ansvar å ta beslutninger om hvilke tiltak som skal gjelde mot spredning av smitten.

– Men jeg er overrasket over at de ikke legger opp til å orientere partiene i forkant, sier han og minner om at et samlet storting har stått sammen om hovedkursen.

– Jeg tror folk forventer at vi fortsetter så langt som mulig å stå sammen de viktigste grepene, sier Støre og legger til at det da hadde det vært klokt at partiene på Stortinget fikk anledning til å kjenne regjeringens vurderinger i forkant.

Lysbakken: Burde orientert koronakomiteen

SVs parlamentariske leder Audun Lysbakken sier at han også er overrasket over at regjeringen ikke orienterer den spesielt oppnevnte koronakomiteen.

Den består av de parlamentariske lederne i alle partier og ledes av stortingspresidenten.

Lysbakken sier at regjeringen har fullmakt til å avgjøre dette, men at han synes det er merkelig at den ikke ser verdiene av å få vurderinger fra partiene i Stortinget.

– Vi har hyppige møter i koronakomiteen, så dette burde det ikke være vanskelig å få til.

Aftenposten har bedt Statsministerens kontor om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.