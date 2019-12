– At det har vært en del kritiske røster i Sør-Varanger, det forstår jeg fryktelig godt. Det er derfor jeg er ute med en gang, sa Berg da han mandag besøkte organisasjonen Pikene på broen, som han var styreleder i da han ble pågrepet for spionasje i Russland.

Ute i gatene i Kirkenes slo snøen mot ham, men det er akkurat dette han har savnet i de to årene han har sittet i fengsel i Moskva.

– Det kjennes godt. Jeg kjenner det svir på ørene, det er kaldt. Snøen fyker rundt meg, og nå er jeg hjemme. Det er desember, og alt er som normalt, sier Berg til NTB.

Ørn E. Borgen

Men alt er ikke som før. Han er plutselig en kjent figur. Og så godt som alle i byen har en mening om det han har gjort.

– Noen har konkludert litt for raskt, før de har fått snakket med meg, sier Berg.

– En del kritiske

Derfor var han altså raskt ute for å ta praten.

Det mange i Kirkenes lurer på, er hvordan Berg kunne ta oppdrag for Etterretningstjenesten og risikere å ødelegge for det sivile samarbeidet med Russland som han også var aktiv i.

Ørn E. Borgen

– Generelt, så har du ikke et godt renommé lokalt hvis du samarbeider med etterretningen, så det er nok en del her som er kritiske, sier kunstnerisk leder Luba Kuzovnikova i Pikene på broen.

– Veldig uheldig

Hun legger ikke skjul på at det var «veldig uheldig» for dem at de i desember 2017 plutselig hadde en styreleder som satt fengslet for spionasje i Russland. Spesielt siden hele virksomheten er tuftet på samarbeid med Russland.

– Ut ifra hans militærbakgrunn, forstår jeg kanskje at det å jobbe for etterretningen er en slags plikt som han følte på. I tillegg til at han kjente til den personen som vervet ham, sier Kuzovnikova til NTB etter møtet med Berg.

– Men uansett, går det an å være så naiv? Han har jobbet med Russland i årevis. Han vet at «don’t mess with the Russians», fortsetter hun.

Ørn E. Borgen

Ikke direkte konsekvenser

De to har fortsatt mye å snakke om etter møtet, som først og fremst handlet om å etablere kontakten igjen.

Kuzovnikova understreker at saken ikke har fått direkte konsekvenser for Pikene på broen. Alle deres prosjekter har blitt gjennomført som planlagt på begge sider av grensen etter at saken sprakk.

Hun er glad for at Frode Berg drar rett ut og snakker med folk, og hun synes det var fint å få gitt ham en god klem.

– Det var akkurat som han ikke har vært borte, sier hun og smiler.

