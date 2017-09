Derfor mislyktes Støre – mener synserne

Når Arbeiderpartiets ledelse samles til sentralstyremøte tirsdag får de med seg et vell av forklaringer på hvorfor stortingsvalget ble det dårligste opposisjonsvalget på 90 år.

«Elendig valgkamp»

Dagsavisens Hege Ulstein legger alt ansvar på Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre for en svært dårlig valgkamp:

«Arbeiderpartiet klarte det: De tapte valget det skulle være umulig å ikke vinne.»

«En oppslutning på 40 prosent og et nakketak på en svekket og upopulær blå og mørkeblå regjering ble snudd til et nederlag som vi må tilbake til katastrofevalget i 2001 for å matche.»

«Lojaliteten er borte»

Valgforsker Bernt Aardal sier til NRK at det har vært et «massivt distriktsopprør mot Arbeiderpartiet. Dessuten:

«Det er en fullstendig svikt i Arbeiderpartiets evne til å mobilisere inn mot et valg. Lojaliteten til tidligere velgere er veldig lav»

Espedal, Jan Tomas

«Sviktet kvinnene»

– Jonas Gahr Støre sviktet Ap-kvinnene da han flørtet med KrF, sa Petter Eide – nyvalgt stortingsrepresentant for SV til Dagbladet.

Eide mente kvinnene hadde grunn til å føle seg sviktet.

– KrF er et parti med gammeldags kvinnesyn og abortmotstandere, sa Eide.

Bård Vegar Solhjell var mer tvilende:

– Det eneste jeg vet er at når det går det dårlig så mener alle at man har vært for utydelig. Det stemmer nødvendigvis ikke.

«For mye kriseprat?»

I Aftenpostens egen gjennomgang av mulige forklaringer stilles en rekke spørsmål:

«Har Arbeiderpartiet truffet med sin beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Norge? Har det blitt tegnet et bilde av økonomisk krise og høy arbeidsløshet som velgerne ikke kjenner seg igjen i?»

«Tok Ap for mye ansvar?»

Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i DN, undres på om Støre har rett i at Ap kanskje straffes for å ha tatt ansvar:

«Jonas Gahr Støre stiller spørsmålet – og skal evaluere erfaringene med "å stille opp med regjeringen i en del viktige saker". Han tenker trolig særlig på politireformen og forsvarsforliket. Han tenker neppe på asylforliket. Og kommunereformen droppet jo Ap ut av.»

«Trodde ikke på budskapet»

Aftenpostens Harald Stanghelle mener velgerne rett og slett ikke trodde på at Arbeiderpartiet at bare en Ap-ledet regjering vil få fart i økonomi og sysselsetting.

«Savner Jens»

Dagbladets kommentator Ole Magnussen Rydje mener noe av forklaringen kan være savnet av Jens Stoltenberg: «For første gang på 20 år gikk Arbeiderpartiet til valg med en annen statsministerkandidat enn Jens Stoltenberg. Det merkes. Arvingen Jonas Gahr Støre er ikke i nærheten av å være like populær som sin forgjenger».

«Fordi de avviste Rødt og MDG»

VG hevder å ha kilder som mener partilederen selv er problemet, og at «sentrale kilder» ønsker å skifte ham ut.

De samme kildene legger skylden på at «Arbeiderpartiet ikke har klart å fortelle velgerne hva de skal bruke de 15 milliardene de tar inn i ekstra skattekroner».

Og: «Det andre er samarbeidsstrategi. Det skal ha vært intern skepsis mot at Ap stengte døren for regjeringssamarbeid med Rødt og MDG, mens partiet fremdeles hold døren på gløtt for Venstre og KrF. Det skal særlig ha provosert fagbevegelsen».

«Blame game i gang»

TV 2s kommentator, Aslak Eriksrud, mener at det nå blir en slags «blame game» innad i partiet.

«Hvem har ansvaret for dette? Jeg har snakket med folk i Arbeiderpartiet som startet denne diskusjonen i natt. Nå blir det en voldsom kamp internt i partiet om valgnederlaget. Det pekes i alle retninger ut fra hvem du snakker med.

«Støres privatøkonomi»

Kommunikasjonsbransjemann og tidligere Ap-topp Bjarne Haakon Hanssen mener den negative spiralen ble for kraftig:

«Når det begynner å gå galt, blir det litt selvforsterkende. Du må bruke nesten all mulig TV- og radiotid på å forklare hvorfor det går galt. Så blir dette toppet med en svært stor oppmerksomhet rundt partilederens privatøkonomi, som gjør at man heller ikke får snakket om saker.» Forklarer kommunikasjonsrådgiveren til NRK.

«Mot venstre? Mer miljø?»

Også Minerva-synser Jan Arild Snoen tror det blir kamp om politisk kurs fremover:

«Noen i AP vil sikkert kreve en tydeligere venstredreining, siden partiet har lekket til venstre og til Senterpartiet. Men ligger veien til makten der?»

«Rødt gjorde det igjen mye dårligere enn målingene, dog med en klar fremgang.»

«Andre vil ha en tydeligere miljøprofil. Men MDG har igjen mislyktes, og gjort et betydelig dårligere valg enn meningsmålingene skulle tilsi».

På Twitter er det også utallige råd, forklaringer og konsekvenser mange og varierte.

