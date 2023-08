Raymond Johansen: – Det er ett parti jeg ikke kan samarbeide med

Ap-topp i Oslo Raymond Johansen har hele livet hatt én klar politisk hjertesak. Det gjør at hans dør er ettertrykkelig lukket for ett av partiene som stiller til høstens Oslo-valg.

Byrådsleder Raymond Johansen lover badestrand, billige boliger og park på Filipstad-kaia hvis han får fortsette å bestemme etter valget. Vis mer

Publisert: 28.08.2023 05:34

– Det er et parti som stiller lister i Oslo, som heter Norgesdemokratene, sier sittende byrådsleder Raymond Johansen.

Aftenposten har bedt toppkandidatene fra de største partiene i Oslo svare på en rekke spørsmål. Hvilket parti de ikke kan samarbeide med, er ett av dem.

Aps Oslo-topp trenger ikke betenkningstid:

– Det partiet kan jeg si at jeg ikke har noen mulighet til å samarbeide med, sier han.

Johansen kaller det nasjonalkonservative og sterkt innvandringskritiske partiet for «ekstremt».

Johansen sier hans holdning til partiet henger tett sammen med spørsmålet om hva som er hans politiske hjertesak.

– Det har for meg alltid vært kampen mot rasisme og diskriminering. Det har jeg brent for hele mitt liv.

Les Norgesdemokratenes svar nederst i saken.

– Garantisten for Filipstad

Aftenposten har også gitt toppkandidatene en annen utfordring: Å velge seg et sted i hovedstaden som vil merke en forandring om deres parti får styre etter valget.

Raymond Johansen har valgt seg havneområdet Filipstad.

I dag et område fylt med Kiel-ferger, kraner og containere. Hvis det går som Johansen vil, skal dette byttes ut med rundt 2200 boliger, stor park, badestrand og nytt konserthus om 10–15 år.

– Dette er den siste virkelig store indrefileten som vi ønsker å gi tilbake til byens befolkning. Det er jeg veldig stolt av, sier han.

Han mener fortsatt rødgrønt styre er garantisten for at den nye bydelen blir noe av. Høyre stemte mot prosjektet i sin tid. Byrådet fikk flertall med støtte fra Venstre i 2020.

Mens resten av Fjordbyen er blitt kritisert for å ha blitt en rikingstripe, lover Johansen at Filipstad skal bli for alle. Her vil han ha inn et «betydelig innslag» av boliger som folk med vanlige inntekter skal ha råd til å kjøpe seg inn i.

Byrådsleder Raymond Johansen blir «veldig varm» av å høre sangen «God natt Oslo» av Lillebjørn Nilsen. Det er sangen som best oppsummerer hans politiske prosjekt. Vis mer

– Hva er de tre viktigste sakene du går til valg på?

– Trygg eldreomsorg med 800 flere ansatte i eldreomsorgen og et stort kompetanseløft for 10.000 faste ansatte. Å styrke skolehelsetjenesten og fortsette å styrke skoleøkonomien. Bygge den gode byen for alle, gjennom løft som her på Filipstad.

Fakta Bli bedre kjent med Raymond Johansen Alder: 62 år Bydel: Grorud Sivilstatus: Gift med Christin. To voksne sønner. Innflytter eller innfødt: Oppvokst i Groruddalen. Utdanning: Videregående skole og rørleggerutdanningen. Kjører du bil? Ja, Toyota RAV, 4-hjulstrekk. 95 oktan. Vis mer

– Hva irriterer deg mest i hverdagen i Oslo?

– Det er litt sånn sur gubbe-greie, men jeg irriterer meg over når du går på bussen eller trikken, og de som sitter på det ytterste setet, nekter å flytte seg inn.

– Hva er din største politiske tabbe?

– Jeg burde ha trukket forslaget om byregjering tidligere. Det kom skjevt ut og ble latterliggjort, og jeg fortsatte med det for lenge. Det var ikke imponerende politisk håndverk.

– Hva er du mest stolt av å ha fått til i politikken?

– Det er Oslo-modellen, Oslo-modellen, Byrådet innførte i 2017 nye krav til Oslo kommunes kontrakter i bygg og anlegg, renhold og andre utsatte tjenesteområder for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.at vi innførte klimabudsjett klimabudsjettOslo var i 2017 den første byen i verden som laget sitt eget klimabudsjett. Det er et styringsverktøy som viser hvordan kommunen skal nå sine mål om kutt i klimagasser, hvilke tiltak som blir satt i gang og hvem som er ansvarlig for å nå dem. i kommunen og oppkjøpet av Hafslund, som er blitt arvesølvet og gjort til folkets eie.

– Hvilken politisk motstander i Oslo vil du skryte av?

– Høyres Elin Horn Galtung. Hun har vært bydelsutvalgsleder i Vestre Aker. Hun tar med seg et sant engasjement fra de store til de små sakene inn i bystyret og er en tvers igjennom koselig og sympatisk person.

Høyres Elin Horn Galtung: Raymond Johansens favoritt blant «fienden». Vis mer

– Hva er ditt favorittutested eller restaurant i Oslo?

– Jeg er glad i å gå på St. Lars i Thereses gate. Der har de veldig gode biffer, hvis du vil ha en real kjøttmiddag, og det er trivelige folk som jobber der.

– Hvilket fotballag i Norge holder du med? Og når var du sist på kamp?

– Vålerenga. Siste kamp var mot HamKam før sommerferien.

– Hva er dine hobbyer?

– Bikkja mi Xavi døde i april i fjor. Fram til det har jeg hatt 30 år sammenhengende med engelsk settere. Så hobbyene har vært jakt og hund, og fiske. Nå blir det lite av det. Jeg vet ikke det kan kalles en hobby, men jeg leser skjønnlitteratur.

– Hvilke sang hadde du sunget for å oppsummere ditt politiske prosjekt?

– «God natt Oslo» av Lillebjørn Nilsen, som er en dyp kjærlighet til byen jeg elsker. Den forteller om hverdagsmennesket, og mitt forsøk har gjennom mange år vært å ta byen tilbake til menneskene. For å være litt pompøs.

Slik svarer Norgesdemokratene:

Leder for Norgesdemokratene i Oslo, Tom Stian Øhman, reagerer på Johansens uttalelser om partiet.

– Vi er ikke kritisk til noen som helst rase, men det handler om utviklingen. Oslo er allerede i faresone for å få svenske tilstander. Derfor trengs det en streng innvandringspolitikk, sier Øhman.