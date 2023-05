Ap-veteranene med krass kritikk mot partilederen: – Uakseptabelt

Én telefon ble tatt, og ett kandidatur ble trukket. Nå retter flere Ap-veteraner sterk kritikk mot partileder og statsminister Jonas Gahr Støre, halvannet døgn før landsmøtet avholdes.

Statsminister Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng under dagens pressekonferanse i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte.

02.05.2023 20:49

En rekke tidligere statsråder og partiveteraner fremmer krass kritikk mot partilederen. Til tross for en overveldende støtte blant partiets velgere, valgte tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen å trekke sitt kandidatur som partisekretær søndag.

Dette skal ha skjedd som følge av en telefonsamtale mellom partilederen og Tana-ordføreren lørdag kveld. Pedersen erkjenner overfor TV 2 at samtalen bidro til at hun trakk seg fra kampen.

Under en pressekonferanse tirsdag nekter Støre for at han skal ha oppfordret Pedersen til å trekke seg,

Feiden skaper bølger i partiet og får flere Ap-veteraner til å kritisere partilederen i sterke ordelag.

Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen sier til VG at han mener partiet bør vurdere å skifte partileder før stortingsvalget i 2025.

– Upassende

Bjørn Tore Godal er kritisk til Støres ringeaktivitet lørdag kveld. Han er tidligere statsråd, AUF-leder og mangeårig stortingsrepresentant.

– Det er upassende at partilederen ringer til mulige kandidater til andre poster i partiledelsen, med det resultat at Helga Pedersen trekker seg ut ifra en helhetsvurdering, sier han til VG.

Nyheten om at Helga Pedersen trakk seg etter en telefonsamtale med Støre er «ille», skriver Godal på Facebook.

– Det finnes ikke noe mellomledd mellom valgkomité og landsmøte, sier Godal til avisen.

– Partileder har ikke noe med å blande seg i valg av andre til partiledelsen. Han står selv på valg, og hans oppgave består i å si ja eller nei til eget kandidatur, fortsetter han.

I kommentarfeltet under Godals Facebook-innlegg får den tidligere utenriksministeren støtte av flere profilerte partiveteraner.

– Jeg er enig, Bjørn Tore. Dette er ille, kommenterer Grete Faremo, som var statsråd under tre ulike Ap-statsministre.

Tove Strand, to ganger statsråd under Gro Harlem Brundtland, kaller telefonsamtalen mellom Støre og Pedersen trist:

– Dette er ille, og det er bare trist at det er blitt tatt en slik kontakt. Landsmøtet er rette stedet for å avgjøre hvem som skal velges, skriver Strand under innlegget.

Godal får også støtte fra andre tungvektere, som tidligere partisekretær, stortingsrepresentant og statsråd Dag Terje Andersen og tidligere Brundtland-statsråd Anne-Lise Bakken, skriver TV 2.

Mener Støre bør trekke seg

– Det som har skjedd er uakseptabelt, sier Ragnar Nordgreen til VG.

Han er partiveteran fra Innlandet, Kjersti Stensengs hjemfylke.

– Støre bør erkjenne at dette er et avgjørende feilgrep og trekke kandidaturet sitt for gjenvalg. Hvis ikke, bør landsmøtet gjøre det for ham, skriver han i kommentarfeltet til Godals Facebook-innlegg.

Støre har sagt at han ikke presset Helga Pedersen til å trekke sitt kandidatur da han ringte henne i helgen.

– Nei, det gjorde jeg overhodet ikke. Vi kjenner hverandre godt og snakker godt sammen, og så synes jeg at forklaringen hun har gitt om det som har ledet til hennes avgjørelse, står seg godt, sa han i et intervju med TV 2 mandag.

– Men det faktum at han ringer om den saken er selvfølgelig et press. Jeg synes det er graverende utover alle grenser det som har skjedd nå, sier Nordgreen til VG.

Støre: – Det er min rett

Støre ble konfrontert med Ap- veteranenes Facebook-kritikk under pressekonferansen tirsdag. På spørsmål fra TV 2 forsvarer han hardnakket valget om å ringe Pedersen. Han avviser å ha blandet seg inn i partidemokratiet.

– Når jeg er partileder i forkant av et landsmøte, og det går historier om at noen skal stille som partisekretær, da synes jeg det er mitt ansvar og min rett å få klarhet i det, sa han.

– Hvis noen har meninger om det, må de gjerne ha det. Jeg ser det som mitt ansvar. Jeg tar det ansvaret, og jeg står veldig støtt i det.

Arbeiderpartiets landsmøte avholdes fra torsdag til og med lørdag denne uken.