15 etterretningsoffiserer ved Russlands ambassade erklæres uønsket i Norge

– Russland utgjør den største etterretningstrusselen i Norge, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Nå tar regjeringen grep.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt.

13.04.2023 12:08 Oppdatert 13.04.2023 12:23

Torsdag ble det kjent at 15 etterretningsoffiserer ved Russlands ambassade erklæres uønsket i Norge.

Det skjer fordi de har «bedrevet virksomhet som er uforenlig med deres diplomatiske status», sier Huitfeldt i en pressemelding.

Utenriksdepartementet (UD) sier avgjørelsen bygger på at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har ført til en økt etterretningstrussel fra Russland.

UD sier de har fulgt med på personenes aktivtet over tid.

I april i 2022 måtte tre etterretningsoffiserer forlate Norge.

Russland: - Vil svare

Russlands utenriksdepartement sier at de vil «svare på Norges utvisning av 15 russiske diplomater», melder nyhetsbyrået Tass, ifølge Reuters.

Huitfeldt sier at det er et viktig tiltak for å motvirke og redusere omfanget av russisk etterretningsvirksomhet i Norge. Det skal være med å sikre de nasjonale interessene.

– Russland utgjør den største etterretningstrusselen i Norge. Det tar vi på alvor, og vi tar nå grep for å motvirke russisk etterretningsvirksomhet her i landet. Vi vil ikke tillate at russiske etterretningsoffiserer opererer under diplomatisk dekke i Norge, sier Huitfeldt.

Hun understreker samtidig at Norge ønsker normale diplomatiske relasjoner med Russland.

– Russiske diplomater er velkomne i Norge, sier Huitfeldt.

Hun sier at dagens beslutning utelukkende retter seg mot uønsket etterretningsvirksomhet.

Aftenposten har vært i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– PST henviser foreløpig til UD i denne saken, sier kommunikasjonsrådgiver i PST, Eirik Veum til Aftenposten.

I årets trusselvurdering skriver PST at «krigen har fundamentalt endret relasjonen mellom Russland og vestlige land, inkludert Norge. Dette påvirker trusselen fra russiske etterretningstjenester i Norge.»