Erna Solberg i duell med Støre om rettferdighet: Formuesskatten er urettferdig

Trondheim/Oslo (AFTENPOSTEN): Støre mener derimot at sånne som ham burde betale sin skatt med glede.

Rettferdighet var temaet for valgkampens første statsministerduell. Men de to ble ikke enig om hva som var mest rettferdig: mer eller mindre skatt?

21 minutter siden

Om litt over seks uker avgjør velgerne om Høyres statsminister Erna Solberg får en historisk tredje periode som statsminister, eller om landet får en ny regjering.

Startskuddet for innspurten gikk i Trondheim fredag. Da møtte Solberg sin utfordrer fra Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre til den første av mange dueller i tiden som kommer.

Temaet for debatten, som foregikk på Olavsfestdagene, er det filosofiske og høyst politiske spørsmålet «hva er rettferdighet» – et spørsmål som gjorde tydelig de ideologiske ulikhetene foran årets valg.

– Rettferdighet handler om å se perspektivene til dem rundt oss og tenke langsiktig, sier Solberg.

Rettferdighet for henne er å ta vare på rusmisbrukerne og sørge for at folk kommer seg i arbeid.

– Vi kan heller snu på det og snakke om urettferdighet. Det er noe vi alle kjenner til både som samfunn og personlig. Bevegelsen jeg kommer fra, har vokst ut av kampen mot urettferdighet, sier Støre.

Støre: Sånne som meg må betale skatt

Men for to statsministerkandidater er kjernen i spørsmålet om rettferdighet klirrende mynt: Hvem skal betale skatt og hvor mye skal de betale?

Valgkampens første statsministerduell dreide seg nemlig fort om formuesskatt.

– Jeg opplever at det Høyre sier er at en av de store urettferdighetene i Norge i dag er at mennesker med høye formuer må betale formuesskatt, sier Jonas Gahr Støre.

Ap-lederen mener på sin side det er helt rettferdig.

Støre er selv én av Stortingets rikeste personer. Med en nettoformue på over 90 millioner innrømmer han at han ville tjent mest på Høyres skattemodell.

– Men hvilket samfunn er det jeg vil leve i, hvilket samfunn vil jeg at mine barn og barnebarn skal vokse opp i? Jeg som har en arv, skal betale en andel av det inn til fellesskapet. Det mener jeg er rettferdig, sier han.

Støre presiserer overfor Aftenposten at det ikke betyr at Ap ønsker å gjeninnføre arveavgiften.

– Hvis vi fjerner både arveavgiften og formuesskatten blir Norge det landet i OECD med gunstigst beskatning for dem som har mye, sier han.

Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre på vei inn til debatt.

– Urettferdig at norske bedrifter må betale mer

I 2014 fjernet den borgerlige regjeringen arveavgiften. Nå går Høyre til valg på å senke formuesskatten på det som kalles arbeidende kapital. Det brukes ofte for å beskrive investeringer en bedrift gjør i utstyr og annet som bidrar til verdiskaping.

Statsminister Erna Solberg mener det er urettferdig at bedrifter som har norske eiere betaler mer i formuesskatt enn hvis den var eid av utenlandske eiere.

– Blir det mer rettferdighet hvis vi fjerne formuesskatten i Norge?

– Det blir mer rettferdighet av at det vil skape flere jobber i samfunnet vårt, sier Solberg.

Hun mener det å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital er nødvendig for å ikke trekke ut kapital som bedriftene trenger for å kunne utvikle og drive arbeidsplasser fremover. At de som har mest i Norge likevel skal betale skatt, er hun helt klar på.

– Jeg er enig i at folk som tjener og bruker mye penger skal betale skatt. Under denne regjeringen har de betalt mer av skatten enn før vi kom inn. Vi har senket skatten mer for vanlige folk enn for de rike, sier Solberg.

Går mot regjeringsskifte

Etter åtte år med borgerlige regjeringer med Solberg i spissen, peker meningsmålingene mot borgerlig tap.

Utregninger gjort av Norsk Regnesentral på vegne av Aftenposten, viser at det er mer enn 95 prosent sannsynlighet at det blir rødgrønt flertall. Hvilket av de mulige rødgrønne regjeringsalternativene som kan komme til å ta over makten etter valget, er derimot fremdeles usikkert.

Det som er klart, er at partienes løsninger på spørsmål om både sosiale forskjeller og skatter og avgifter vil være avgjørende for hvilken farge regjeringen kommer til å ha fra høsten.