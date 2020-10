Oslo er knallhardt rammet av pandemien. Raymond Johansen mener Oslo ikke får kompensert for de skyhøye utgiftene.

– Oslo har en tredjedel av alle smittetilfeller, men har så langt fått 12 prosent av potten som skal dekke koronautgiftene. Slik kan vi ikke ha det, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener storbyene kommer systematisk dårlig ut når regjeringen kompenserer kommunen for koronautgifter. Foto: Gorm Kallestad/NTB

28. okt. 2020 16:16 Sist oppdatert 8 minutter siden

Pandemien koster kommuner og fylker 14 milliarder kroner i 2020. Det ble nylig slått fast i en rapport laget av en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen. I gruppen satt medlemmer fra kommunenes interesseorganisasjon KS og departementene.

Raymond Johansens fagfolk i Oslo har gått gjennom rapporten. De mener Oslo kommer svært dårlig ut hvis ikke regjeringen endrer fordelingsnøkkelen for kompensering av utgifter.

– Vi mangler så langt cirka 700 millioner for å være fullkompensert for merutgifter og tap av inntekter, sier Johansen.

Frem til nå har regjeringen i hovedsak fordelt kompensasjon for koronautgifter etter fordelingsnøkkelen i inntektssystemet for kommunene.

Der er befolkningstallet i kommunen det viktigste elementet: Jo flere innbyggere, jo mer penger.

Det vil Johansen ha en slutt på.

– Oslo har en tredjedel av alle smittetilfeller, men har så langt fått 12 prosent av potten som skal dekke koronautgiftene i kommunene. Det er urimelig. Slik kan vi ikke ha det, sier Johansen.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Jil Yngland/NTB

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) sier Oslo har sagt fra om at de er misfornøyd med fordelingen, men at de ennå ikke fått klare signaler på at regjeringen vil endre kriteriene.

Johansen sier det i starten av pandemien var rimelig å fordele kompensasjonen likt.

– Da slo tiltakene ut ganske likt ut over hele landet. Nå henger kostnadene mye tettere sammen med faktisk antall smittede. Ikke minst etter at Tisk-strategien ble innført, sier han.

Regjeringens påla i juli kommunene gjennomføre en såkalt Tisk-strategi (Teste, Isolere, Smittespore og Karantene) for å hindre oppblomstring av viruset.

– Det var og er veldig dyrt for en så stor kommune som Oslo.

Oslo tapper eget pensjonsfond

Johansen trekker frem måten regjeringen har kompensert for bortfall av inntekter for kollektivtransport.

– Her har regjeringen kompensert etter faktisk bortfall av inntekter. Det er en mal man bør bruke også på andre utgifter knyttet til pandemien.

Folk har blitt oppfordrer til å ha hjemmekontor, noe som har gitt færre reisende med kollektivtransport og fallende inntekter Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Wilhelmsen sier Oslo må ta penger fra fondet som skal dekke fremtidige pensjonsutgifter hvis ikke regjeringen lytter.

– Da vi la frem revidert budsjett, tok vi 300 millioner fra pensjonsfondet. Samtidig brukte vi overskuddet fra året før. Det er disse pengene vi må bruke hvis vi ikke får dekket våre utgifter.

Astrup: – Erkjenner Oslos utfordringer

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) svarer ikke direkte på om han vil endre kriteriene, men trekker frem kompensasjonen til kollektivtrafikken der Oslo blir kompensert fullt ut.

– Oslo har fått utbetalt 834 millioner. Det utgjør 27 prosent av det som utbetalt samlet. Når vi vet at Oslo har 13 prosent av landets innbyggere, er det et eksempel på at regjeringen erkjenner Oslos utfordringer, sier Astrup om kompensasjonen til kollektivtrafikken.

Han kommenterer dermed ikke direkte på Raymond Johansens påstand om at Oslo kun får 12 prosent av totalpotten.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) Foto: Signe Dons

Han sier det ikke er tvil om at noen kommuner har større utfordringer enn andre.

– Derfor vil regjeringen fortsette å prioritere kommuner med høye utgifter når fylkesmennene skal betale ut nesten 1 milliard kroner ekstra i desember.

Han sier også regjeringen vil stille opp med mer midler på slutten av året hvis den ene milliarden ikke viser seg å være nok.

Frykter rekordhøy arbeidsledighet i Oslo

Wilhelmsen sier Oslo kommer til å mangle 500 millioner hvis den samme fordelingsnøkkelen brukes på den siste milliarden.

Johansen sier et slikt utfall vil få store konsekvenser for Oslo. Han peker på at byrådet allerede har lagt valgløftene fra i fjor på is.

– Oslo er knallhardt rammet av pandemien. Da må også kompensasjonen fra regjeringen være deretter.

Han sier dette vil gå utover skole, helse, miljøtiltak og eldreomsorgen. Han frykter også Oslo kan være i startfasen på en arbeidsledighet som biter seg fast på et høyt nivå.

– Ledigheten ligger nå godt over nivået i Rogaland da oljenedturen var på sitt verste.

Byråsleder Raymond Johansen da han mandag presenterte nye koronatiltak for Oslo. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Ingen er bekymret for Oslo

I rådhuset i Oslo har det rødgrønne byrådet vært overrasket over at regjeringen ikke har endret fordelingsnøkkelen.

– Vi synes det er rart. Det kan virke som om regjeringen ikke har tenkt nøye nok gjennom dette.

Det er de rødgrønne storbyene Oslo og Bergen som har hatt de høyeste relative smittetallene.

– Tror du det kan være årsaken til at den Høyre-ledede regjeringen ikke har lyttet til dere, Johansen?

– Jeg har bestemt meg for at jeg under koronaen ikke skal tenke partipolitikk. Jeg velger å ta det med det gode. Jeg tror og håper dette vil bli kompensert krone for krone, slik Astrup har lovet.

Han sier han heller ikke vil gå inn i den «generelle by mot land-diskusjonen».

– Det vil skygge for rettferdigheten som ligger i at det må kompenseres for reelle utgifter.

Johansen sier at han etter å ha vært partisekretær i Arbeiderpartiet og byrådsleder i Oslo i fem år også vet at «ingen legger seg om kvelden med store bekymringer for Oslo».

– Så jeg håper at det ikke blir slik at Astrup, som selv er fra Oslo, ikke tør å gjøre dette på en ordentlig måte, bare fordi han skal ha legitimitet overfor alle andre kommuner.