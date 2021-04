NRK: Helsedepartementet vurderte om Solberg kunne ha brutt koronaforskriften

Helsedepartementet sendte samme dag som politiet startet etterforskning av Erna Solberg, en vurdering til SMK av om hun kunne ha brutt koronaforskriften.

Erna Solberg fotografert fredag. Foto: Olav Olsen

9. apr. 2021

Ifølge NRK, som har fått innsyn i deler av dialogen mellom Statsministerens kontor (SMK) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om statsministerens besøk til Geilo, sendte departementet 19. mars et notat med en foreløpig vurdering av om middagen i leiligheten på Geilo var et arrangement i koronaforskriftens forstand.

Dette er samme dag som politiet startet etterforskning av Erna Solberg (H).

– I dialogen mellom embetsverkene i HOD og SMK oppsto det dessverre misforståelser, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor til NRK fredag ettermiddag. Hun forklarer at Erna Solberg ikke hadde bedt om noe slikt notat, men at hensikten med henvendelsen til HOD var få en generell oversikt over «rettskildebildet knyttet til hva som var et arrangement i henhold til Covid-19 forskriften», slik at de kunne gi mediene riktige svar på spørsmål.

Dokumentene mellom HOD og SMK har vært hemmeligholdt til nå, men er offentliggjort etter at det ble klart at Solberg ilegges en bot på 20.000 kroner for brutt på smittevernreglene.

Aftenposten har bedt Statsministerens kontor svar hvilken rolle embetsverket ved Statsministerens kontor har hatt i forbindelse med etterforskningen av statsministerens private bursdagsfeiring på Geilo.

«Statsministeren har vært tydelig på at hun ikke ønsket noen konkret rettslig vurdering av det som skjedde på Geilo, fordi hun mente at etterforskningen var et forhold kun mellom henne og politiet», skriver Anne Kristin Hjukse i en e-post til Aftenposten.

«Statsministeren har heller ikke fått bistand av embetsverket i kontakten med politiet utover at hennes sekretær har mottatt en telefon for å avtale tidspunkt for avhør og motta beskjed om at etterforskningen er avsluttet.»

