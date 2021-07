Erna Solberg: – Folk flest bor faktisk i byen også

HØNEFOSS (Aftenposten): Konkurrentene snakker om distriktene og «folk flest». Nå advarer statsminister Erna Solberg mot å overse byfolk.

Erna Solberg er på sin første valgkampturné fra Oslo til Kristiansand. Foto: Ketil Blom Haugstulen

6 minutter siden

De som vil ta statsministerjobben fra henne, snakker ofte om «vanlige folk» og «folk flest». Distriktsopprøret har sendt Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til himmels. Jonas Gahr Støre (Ap) har meningsmålingene på sin side.

Men advarselen er tydelig fra vår sittende statsminister. Hun er om bord på Erna-bussen på sin første valgkampturné:

– Det blir mye «anti-storby» i debatten. Folk flest bor faktisk i byen også. Helt vanlige folk av alle typer, former og ideer. Og alle er helt unike, sier Erna Solberg.

Vil ikke glemme byene

Distriktspolitikken er den klart viktigste for Trygve Slagsvold Vedums velgere, ifølge Norstat. Solberg vil snakke om byen. Kollektivtransport, integrering, skolepolitikk, boligproblematikk.

– Det er viktig å ha en god distriktspolitikk, og vår er annerledes enn Senterpartiets. Men vi må ikke glemme byene i denne valgkampen, sier Solberg.

– Hvilke velgere prøver du å nå ut til når du sier dette?

– Vi ønsker å si til folk at vi ser utfordringene de har i byene også. Det er en del som opplever at politikken forsvinner bort fra dem fordi man ikke snakker om hva de opplever. For eksempel når det gjelder integreringsutfordringer i byene.

Økningen av fattige barn de senere årene er knyttet til de som nettopp er kommet til landet, påpeker hun.

– Vi ser ofte at når vi bosetter flyktninger, flytter de til distriktene. Hvis de ikke klarer integreres, kommer de til storbyene.

Erna Solberg satte avgårde med valgkampbussen fra Oslo. Det er i de store byene hun er mest populær. Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Må ikke glemme byene

– Hva går dette utover? Hva skal dere ikke prioritere hvis dere skal få til alt dette?

– Mye av dette er en vinn-vinn-situasjon. Distriktene og hele Norge er avhengig av at de store byene fungerer. Skal du ha varer ut av Norge, må de på en eller annen måte ut av Oslo, svarer Solberg.

Høyre sliter på meningsmålingene mot Jonas Gahr Støres rødgrønne alternativ. Samarbeidspartiene Venstre og KrF befinner seg under sperregrensen.

Men Høyre ser ut til å ha vesentlig større appell enn konkurrentene blant velgerne i storbyen. Det viser en sammenstilling av seks meningsmålinger gjort av Norstat for Aftenposten. Til sammen er rundt 6000 personer spurt i disse målingene.

De viser et Høyre som er mye mer populært i de store byene enn på bygda. I mindre byer og tettsteder er det jevnere, mens Senterpartiet kjører ifra på bygda:

Erna Solberg skal ta kvelden i Larvik, siste stopp er Kristiansand lørdag. Turen går innom flere byer. Hun snakker til velgerne hun vet hun når.

– En risikabel strategi

At et parti ser ut til å fri til byvelgerne foran distriktene er helt nytt, påpeker valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Hvis vi ser det som en by/land-konflikt, finnes det ingen typiske bypartier utenom MDG, sier Bergh.

Samtidig kan det også være en risikabel strategi, mener han. Å skyve fra seg velgere utenfor byene er vanligvis ikke så lurt, mener han. Disse er alle partiene avhengig av.

– I valgene hvor Høyre har gjort det bra, på 80-tallet og i 2013, klarer de å vinne velgere også utenfor byene.

Også den gang hadde Solberg i forkant en uttalt ambisjon om å ta storbyene. Men de mistet mange byer. De mistet også mange i forrige valg. I lokalvalget i 201 ble mange storbyer farget røde. Høyre fikk bare halvparten så mange ordførere i forrige lokalvalg som i valget i 2015.

I Oslo var Høyre største parti i Oslo i stortingsvalget i 2017, men er nå passert av Ap. I en ny Norstat-måling får Høyre 24,8 prosent i Oslo. Partiet har dermed gått tilbake 4 prosentpoeng siden mars i år.

Lillavelgerne

Bergh tror det finnes en gruppe Høyre vil stjele tilbake.

– Det er noen lillavelgere som ligger i midten mellom rødgrønt og borgerlig og som ikke stemmer Sp, sier han.

I konkurranse med Arbeiderpartiet har Høyre noe å tjene på en konflikt mellom å nøre opp under konflikter mellom sentrum og periferi, by og land, mener han. Hvis Høyre blir et byparti og Sp et distriktsparti, vil det være lit rom for andre.

– Dette kan sette Arbeiderpartiet litt i skyggen, sier han.

Statsministeren selv er åpen om at hun ønsker å hente velgere fra gjerdet og at mange av hennes befinner seg på gjerdet nå.

– Tar du en risiko ved å komme med et utspill som dette?

– Det er alltid noen som vil vrenge på det og si at nå blir det mer sentralisering. Men det blir ikke det. Det er en påminnelse om at også byene må fungere for at også hele landet fungerer.

Hun advarer mot å bygge opp for sterke motsetninger mellom by og land.

– Det er interessant å se på hva folk er opptatt av. De vil skape jobber i by og bygd, det er nesten ikke skiller mellom by og land på spørsmål om helsepolitikk. Så vi må passe på ikke å gjøre disse motsetningene for store i Norge.