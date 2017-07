KrF og Frp kjemper om de kristne velgerne, Listhaug med åpenbar kristenflørt.

– Det er hardere kamp om de kristne velgerne nå enn på lang tid. Det er lenge siden vi har sett noe lignende som «Listhaugs åpenbare kristenflørt», sier Vebjørn Selbekk, ansvarlig redaktør i den kristenkonservative avisen Dagen.

Onsdag møttes innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og KrF-leder Knut Arild Hareide til debatt på et kristen-stevne på Evangeliesenteret på Østerbo i Halden.

Denne sommeren har det kommet tydelig frem at de to konkurrerer om de kristne velgerne.

Listhaug havnet i vår i en krangel med tidligere redaktør Sven Egil Omdal på Facebook, etter at Omdal beskyldte Listhaug for å bruke korssmykke til politisk vinning.

I debatten i Østfold-byen deltok også Ap-veteran Martin Kolberg, stortingsrepresentant og helsepolitisk talskvinne for Høyre Tone Wilhelmsen Trøen og Sp-nestleder Anna Beate Tvinnereim. Men det var konfrontasjonen mellom Hareide og Listhaug som var det som opptok de fleste. KrF har gått inn for en sentrum-høyre regjering, uten Frp.

– Det er dette vi går til valg på. Så får velgerne si sitt før vi avlyser det alternativet, sa Hareide, da debattstyreren påpekte at et slikt samarbeid kan bli vanskelig å få til hvis man ser på de siste meningsmålingene.

Kontroll med asylanttilstrømmingen

Listhaug fokuserte på innvandring, svenske tilstander og Israel, i tillegg til forslaget om å forby hijab i barneskolen.

Audun Braastad, / NTB scanpix

– Det jeg vil trekke frem som det viktigste er at vi de siste årene har fått kontroll på innvandringspolitikken og asylanttilstrømmingen. Utfordringen er hvis det kommer for mange flyktninger på kort tid, vi vil hjelpe folk der de er. Vi vil ikke ha svenske tilstander og vil ikke at Norge skal være attraktivt for økonomiske flyktninger, sier Listhaug.

Dette gledet tydelig Knut Arild Hareide, som mener Listhaug høres nyfrelst ut.

– Når hun sier at vi skal hjelpe flyktningene der de er, så er det som å si halleluja til KrFs bistandspolitikk, sier Hareide.

Jon Olav Nesvold, / NTB scanpix

Listhaugs tre saker

Vebjørn Selbekk i den kristenkonservative avisen Dagen, tror Listhaug vil bruke tre saker i valgkampen for å vinne de kristne velgerne: islam, innvandring og Israel.

– Dette er tre velgermagneter hun vil benytte seg av, og som har en betydelig appell, sier han.

Selbekk mener de kristne velgerne kan utgjøre en stor forskjell, spesielt for KrF.

– Det er en reell sjanse for at KrF havner under sperregrensen, og det er uklarhet om regjeringsspørsmålet. Derfor kan de kristne velgerne ha en direkte betydning, og jeg tror Listhaug-effekten er betydelig også i KrFs grunnfjell, sier Dagen-redaktøren.

Audun Braastad / NTB scanpix

Hareide ikke skremt

KrF-leder Knut Arild Hareide virker derimot ikke spesielt bekymret for at Frp skal «stjele» partiets velgere.

– Jeg tror vi konkurrerer mot alle andre partier når det gjelder kristne velgere. Likevel tror jeg mange ser at det er en stor forskjell mellom KrF og Frps politikk som omhandler søndagen, aktiv dødshjelp, alkohol og FrPs vedtak om å forby omskjæring av guttebarn. Det gjør det vanskelig for jøder å bo i Norge, og det merker jeg at har skapt et sinne i Kristen-Norge, sier Hareide, som har vært innom flere kristne stevner i sommer.

Han mener KrF nå må mobilisere og fremme budskapet om at de kristne verdiene har en viktig plass i det norske samfunnet, for å sikre at KrFs velgere ikke går til Frp.

– De kristne grunnverdiene er en bærebjelke i vårt samfunn og det skal de fortsette å være. Det vil KrF være en garantist for, sier Hareide.

Evangeliesenterets landsstevne på Østerbo i Halden kommune er blitt arrangert hvert år siden 1993. Evangeliesenteret beskriver seg selv som et lavterskeltilbud hvor rusavhengige fra forskjellige krevende livssituasjoner får et tilbud om hjelp.

«Vi presenterer mennesker for Jesus Kristus, og som fører til omvendelse og frelse, og et forandret liv», skriver daglig leder Trond Palmgren Eriksen i programmet for landsstevnet.