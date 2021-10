Kan koste mellom 26,1 og 36,5 milliarder kroner. Det kom frem i en ekstern kvalitetssikring av prosjektet.

Byggeprosjektet er delt inn i tre faser, også kalt byggetrinn. Det er forventet at første trinn vil koste 20,5 milliarder kroner.

Prisen for byggetrinn to og tre er ikke kostnadsberegnet. Men kvalitetssikringen anslår at prisen for de siste to byggetrinnene vil ende på ca. 6,5 milliarder til sammen.

Flere politikere har reagert på prisen og ønsker en nedskalering av prosjektet.

Nå har Stortinget godkjent første byggetrinn. Statsbygg startet byggearbeidet i januar 2021.

Alle departementene med unntak av Forsvarsdepartement skal flytte inn i det nye Regjeringskvartalet. Forsvarsdepartementet skal bli i Kvadraturen.

Pr. juli 2021 er det bestemt hvor Statsministerens kontor (D-blokken), Utenriksdepartementet (D-blokken), Finansdepartementet (G-blokken), Justisdepartementet (H-blokken), Næring- og fiskeridepartementet (A-blokken) og Klima- og miljødepartementet (A-blokken) skal holde til. Resten av departementene er ikke innplassert.

Alt skal ifølge planen stå ferdig i 2029.