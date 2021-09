Ropstad møtte pressen etter skatteavsløring: – Jeg vil gjøre opp for meg

– Jeg har stor forståelse for at det jeg har gjort, skuffer mange, sier barne- og familieminister og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Statsminister Erna Solberg mener det Ropstad har gjort er «uheldig».

17. sep. 2021 11:08 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten avslørte fredag at Ropstad i fjor tok aktive grep for å unngå å betale skatt på statsrådsboligen. Han oppga at han dekket utgifter på foreldrenes hus, men betalte aldri en krone. Slik unngikk han en skatteregning på 175.000 kroner. Ropstad har innrømmet og beklaget at han la planer for å unngå skatt.

– Det var en dårlig vurdering som jeg beklager og ikke skulle gjort. Og jeg skjønner at det er mange som er skuffet over at jeg gjorde den vurderingen, sa KrF-lederen til Aftenposten.

På pressekonferansen forklarer Ropstad det samme som han tidligere har gjort til Aftenposten.

Planen var at han skulle få en regning fra foreldrene mot slutten av året. Den skulle han bruke for å dokumentere for skattemyndighetene at han hadde utgifter. Slik skulle han slippe skatt.

– Det var en feil av meg å gjøre det. Og det vil jeg beklage. Jeg har stor forståelse for at det jeg har gjort, skuffer mange.

Han kom opp med denne planen fordi han i 2019 for første gang fikk en skatteregning på fordelen av å ha gratis bolig i Oslo.

– Jeg avtalte da med mine foreldre at jeg likevel ikke skulle betale de faste utgiftene. Jeg tenkte heller ikke mer på den saken, fordi jeg opplevde den som avklart. Men jeg ser jeg skulle gitt beskjed til Statsministerens kontor (SMK) om at jeg ikke hadde utgifter.

Ropstad gjentar at han er i dialog med Skatteetaten og vil betale det han skylder.

– Jeg vil gjøre opp for meg.

– Håper jeg kan fortsette

Etter pressekonferansen fikk Ropstad spørsmål fra TV 2 om han kan fortsette som partileder. Han sier han forstår at han har satt partiet i en vanskelig situasjon.

– Jeg kan ikke kreve tillit. Det må jeg gjøre meg fortjent til. Og jeg forstår at jeg har skuffet mange, også i mitt eget parti.

Erna Solbergs regjering vil bli sittende som et forretningsministerium frem til en ny regjering er på plass etter stortingsvalget. Det er ventet at dette vil ta rundt én måned.

– Kan du fortsette som statsråd etter dette?

– Ja, men statsministeren må selvsagt gjøre en vurdering av det. Jeg har snakket med henne, og håper jeg kan fullføre den siste måneden som barne- og familieminister før det kommer en ny regjering.

Tidligere har Aftenposten avslørt at Ropstad ikke meldte flytting fra gutterommet i Agder før i november i fjor. Slik fikk han gratis pendlerbolig fra Stortinget. Samtidig eide han en halvpart av en tomannsbolig i Lillestrøm som han leide ut.

Solberg: – Har gitt ham beskjed om å rydde opp

Statsminister Erna Solberg møtte pressen like etter Ropstads eget pressemøte.

– Jeg har gitt Kjell Ingolf beskjed om at han må rydde opp, sier statsministeren.

– Jeg registrerer at Kjell Ingolf har vært veldig tydelig på at han burde ha innrettet riktige opplysninger. Han har til hensikt å rydde opp og betale skatten han skulle ha betalt, sier Solberg.

Hun kaller det «uheldig» at Ropstad ikke ga SMK beskjed om at han likevel ikke betalte noe til foreldrenes hus.

– Det er uheldig at han ikke rettet de opplysningene, men jeg tror på hans forklaring om at han hadde intensjon om å betale.

Solberg sier Ropstad sendte ny rapportering til SMK torsdag. Hun sier hun synes det er bra at han er i dialog med Skatteetaten.

– Så vidt vi vet nå, har Skatteetaten fått de riktige opplysningene. Jeg synes det er viktig at han rydder opp når han har gjort feil.

– Har du tillit til Ropstad?

– Jeg opplever at han er oppriktig lei seg. At det rett og slett gikk i glemmeboken, og at han glemte å rette dette skjemaet.

Solberg vil ikke kommentere hvorvidt det å ta aktive grep for å unngå skatt er forenlig med å være statsråd i hennes regjering.

– Jeg vil ikke gjøre meg til dommer over dette før skattemyndighetene har konkludert.

Solberg sier hun ble kjent med saken gjennom innsynsbegjæringen fra Aftenposten.

– Det er ikke sånn at statsministeren sitter og følger med på de ulike statsrådenes skatteforhold.