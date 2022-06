SV reagerer: Regjeringen har fortalt halve sannheten om brillestøtten

Samtidig som regjeringen foreslår brillestøtte til alle barn, vil den ifølge SV stramme inn en annen ordning. Brudd på avtale, mener partiet.

Kirsti Bergstø og SV håper å presse regjeringen til ikke å stramme inn på en eksisterende støtteordning til barnebriller.

– Regjeringen må rydde opp slik at de som har de største utgiftene, slipper å bære dem alene.

Ordene kommer fra SVs fungerende leder Kirsti Bergstø.

Som Aftenposten opplyste i mai, vil regjeringen innføre en ny brillestøtteordning. Den medfører at alle under 18 år som trenger briller, skal få støtte.

Det er SV glad for.

Men partiet frykter at regjeringen samtidig tar andre grep som fører til at barn som trenger dyre behandlingsbriller, kommer dårligere ut.

Blindeforbundet deler frykten.

Fakta Amblyopi Amblyopi er en tilstand hvor synsskarpheten på det ene øyet ikke har fått utvikle seg godt nok i barnealder. Det kan for eksempel skyldes skjeling, brytningsfeil eller grå stær. Behandlingen er å tvinge det dårlige øyet til å bli brukt. For eksempel ved å stenge for synsinntrykk fra det andre øyet, ved hjelp av en lapp. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Brillestøtten – dette har skjedd

Kort oppsummert dreier saken seg om følgende:

Solberg-regjeringen strammet inn én ordning: Forrige regjering strammet inn på en eksisterende barnebrilleordning: Den gir støtte til barn som trenger briller som ledd i behandling (av amblyopi). Det førte til mye støy.

Rødgrønn protest: Alle de rødgrønne partiene protesterte og lovet en bedre brillestøtteordning hvis de kom til makten.

SV forhandlet frem penger: Regjeringen hadde i utgangspunktet ikke satt av penger til å bedre ordningen i sitt første budsjett. Men etter krav fra SV i budsjettforhandlingene, kom det penger på bordet: 220 millioner kroner.

Beskjed: Gjeninnfør og/eller bedre ordningen: SV, Ap og Sp ble enige om å «gjeninnføre ordningen med brillestøtte for barn slik den var før regjeringen Solberg kuttet i ordningen». De la til at det «kan være rom for forbedringer i den gamle ordningen» og ba regjeringen vurdere dette.

Regjeringen kom med ny ordning: I mai kom regjeringen med sin løsning: en ny brillestøtteordning til alle barn. Eneste unntak var støtte til lesebriller. Regjeringen sa ikke noe i høringsnotatet om at den ville gjøre noe med den eksisterende behandlingsbrille-ordningen for barn.

Planlegger innstramming i eksisterende ordning: I dialog med SV røper Arbeids- og inkluderingsdepartementet at Nav har planer om å stramme inn på den opprinnelige barnebrilleordningen.

Opplyste ikke om planene sine

– Jeg er glad for at flere barn får støtte, men jeg er også opptatt av å ha en ordning som faktisk fungerer for dem som er avhengig av de dyreste brillene, sier Bergstø.

Her sikter hun til barn som trenger behandlingsbriller. I denne ordningen er det i dag to stønadssatser pr. brille:

1200 kroner

2400 kroner

I tillegg til disse satsene kan barn med spesielle behov søke om individuelle støtte. Denne støtten gis til dem som har behov for de aller dyreste glassene. En tredjedel av barna som trenger behandlingsbriller, har søkt om individuelt beløp.

Det SV nå har funnet ut, er at Nav og departementet vil erstatte den individuelle ordningen med tre nye satser:

3100 kroner

3600 kroner

5300 kroner

Frykter økt egenandel for noen

SV frykter at de høyeste satsene er for lave for barn med behov for svært kostbare behandlingsbriller.

Bergstø sier SV forgjeves har spurt departementet om hvor mange som har fått individuell støtte, som har fått utbetalt mer enn 5300 kroner pr. brille.

Regjeringen har opplyst at det kan bli aktuelt med et tillegg på 1500 kroner for flerstyrkeglass. De som trenger flerstyrkeglass og sats 5, vil i så fall ende opp med en stønad på 6800 kroner.

SV er uansett bekymret og mener dette er en innstramming i den eksisterende ordningen:

– Dette er en forverring for dem som trenger de dyreste brillene, sier Bergstø. Hun er også tydelig på at dette ikke er i tråd med «enigheten vi hadde i budsjettforliket».

– Det er viktig at regjeringen etterlever det faktiske vedtaket, sier hun.

Tre krav fra SV

SV ber derfor regjeringen om å heller forbedre enn svekke støtteordningen til behandlingsbriller for barn.

Når det gjelder den nye ordningen – støtte til alle barn som trenger briller – støtter SV kravet fra Blindeforbundet og andre om at støtte også må gis lesebriller.

SV mener også at man må få støtte til mer enn et par briller i året i den nye ordningen.

Ikke alt er sendt på høring

På spørsmål om hvorfor ikke Regjeringen ikke har varslet om endringene i den eksisterende ordningen, svarer statssekretær Stian Nyhus (Ap) følgende i en e-post:

«Forslaget som er på høring, gjaldt forslag til en ny brillestøtteordning og ikke endringer i amblyopiordningen.»

Han avviser at regjeringen strammer inn ordningen med støtte til behandlingsbriller, men bekrefter at Nav jobber med å erstatte den individuelle støtten med tre nye satser.

«Alle som omfattes av amblyopiordningen, vil fortsatt få en stønad dekkende til kjøp av hensiktsmessig behandlingsbrille. Dermed er det ingen innstramming i ordningen», skriver han.