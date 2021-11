Stortingspresidenten: Skal gi skriftlig svar til Stortinget

Torsdag ga Eva Kristin Hansen sin versjon av pendlersaken til de parlamentariske lederne. Det skjedde bak lukkede dører.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen i Vandrehallen på Stortinget torsdag.

18. nov. 2021 11:24 Sist oppdatert nå nettopp

Stortingspresident Eva Kristin Hansen sier at hun vil redegjøre for Stortinget i et skriftlig svar.

Det ble klart etter et halvannen time langt møte med de parlamentariske lederne på Stortinget torsdag formiddag.

– Jeg har fortalt om hele min bakgrunn, hvordan jeg har bodd og levd, brettet ut om familielivet mitt. Det har vært veldig privat, sier Hansen idet hun treffer pressen etter møtet.

Hun legger til at Frp-leder Sylvi Listhaug stilte «mange krevende spørsmål» som hun nå skal besvare skriftlig.

Hansen sier at hun ikke har vurdert å trekke seg, men at dette er opp til stortingsrepresentantene.

– Dere får høre med dem, sier hun.

SV: Har fortsatt tillit til Hansen

Som sagt, så gjort. Og reaksjonene fra de parlamentariske lederne etter møtet med Hansen var avventende.

– Jeg opplever at hun har en klar forklaring på hvordan denne situsjonen oppsto. Så skal hun redegjøre skriftlig på det. Det vil være lettere for meg å gå inn på dette i etterkant av redegjørlelsen. Men jeg mener forklaringen hennes er troverdig, sier Lysbakken til Aftenposten.

Han legger til at SV har «tillit til den presidenten vi har valgt».

Heller ikke Venstre-leder Guri Melby ville trekke noen klare konklusjoner etter møtet med Hansen.

– Vi ønsker ikke å forhåndsdømme folk. Nå må vi få alle kortene på bordet. Det er fint at vi får en skriftlig redegjørelse nå, sier hun til TV2.

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, legger også vekt på den kommende skriftlige forklaringen.

– Stortingspresidenten har varslet at hun vil komme med en skriftlig redegjørelse til Stortinget. Vi tar det til etterretning. sier hun til Aftenposten.

– Rede til å gjøre hva som helst

Før møtet sa Hansen at hun var åpen for å redegjøre for Stortinget om sin egen bruk av pendlerbolig.

– Jeg er rede til å gjøre hva som helst, sier Hansen til NTB torsdag formiddag.

Men denne redegjørelsen mente partitoppene at det ikke er behov for, ifølge Hansen.

Den ferske stortingspresidenten er i hardt vær etter at Adresseavisen tirsdag avslørte at om at hun kan ha fått pendlerbolig i strid med reglene.

Torsdag klokken 11 møtte hun de parlamentariske lederne på Stortinget for å redegjøre for sin versjon av saken.

Møtet var ferdig klokken 12:25.

Krever at hun går av

Frp-leder Sylvi Listhaug mente før møtet at Hansen må vurdere sin stilling etter avsløringene.

– Det var veldig skuffende, sier Frp-lederen til Aftenposten.

Rasmus Hansson (MDG) har sagt at stortingspresidenten må trekke seg.

– Hun sitter i landets nest høyeste verv. Den som sitter der, må ta ekstra mye ansvar, sa han til NRK onsdag.

– Trenger bare 34 stemmer for å kreve avgang

Dersom Hansen ikke klarer å overbevise stortingsrepresentantene, kan hun bli tvunget til å gå av.

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen sier til Klassekampen at hun vurderer å fremme et forslag om å velge en ny stortingspresident. Kun 34 representanter trenger å stemme ja på forslaget for å tvinge frem Hansens avgang, påpeker hun.

– Ifølge Stortingets forretningsorden er det slik at hvis én femtedel av Stortinget krever det, blir det nyvalg av president, sier Martinussen.

Hansen kan i så fall bli valgt på nytt dersom hun får den samme støtten som sist.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker foreløpig ikke å ta stilling til avsløringene rundt Hansens bruk av pendlerbolig. Han sier til TV2 at dette er noe Stortinget må avgjøre. Samtidig er han tydelig på at dette er en uheldig sak.

– Jeg tror alle ser at enhver sak er uheldig. Det er helt åpenbart. Da må de oppklares og opplyses, og det har jeg tillit til at hun gjør, sier Støre.

Ropstad måtte gå

I høst har Aftenposten hatt en rekke avsløringer om stortingsrepresentanter som har fått gratis bolig i Oslo til tross for at de har eid boliger under 40 kilometer fra Stortinget.

Det førte blant annet til at daværende barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad gikk av. I etterkant ble det besluttet at et eksternt utvalg skal gjennomgå ordningen.

Men mandatet som Stortingets presidentskap har vedtatt, inneholder ikke noen krav om at de konkrete sakene som er avslørt skal gjennomgås. Det er kun reglene og rutinene som skal gjennomgås.

Dette har fått flere jusprofessorer til å reagere. Jusprofessor Jan Fritdtjof Bernt uttalte blant annet at det kan fremstå som et "betingelsesløst amnesti for alle tidligere overtredelser av reglementet" og at man beskytter sine egne.

Enkeltsakene om stortingspolitikere som har misforstått reglene om pendlerbolig skal bli fulgt opp, lover Stortingets visepresident.

– Det har vært en del saker, ikke fryktelig mange, med veldig forskjellig innhold. De vil bli fulgt opp. Vi skal komme tilbake til akkurat hvordan vi skal gjøre det, sier Svein Harberg (H), visepresident på Stortinget etter møtet med partitoppene torsdag.

Sa at hun hadde misforstått

Tirsdag avslørte Adresseavisen at Eva Kristin Hansen hadde pendlerbolig i Oslo samtidig som hun eide bolig i Ski like utenfor hovedstaden.

Hun kjøpte seg inn i mannens tomannsbolig på Ski i 2014. Men først i 2017, to dager etter at hun var blitt del av presidentskapet på Stortinget, meldte hun adresseendring til Folkeregisteret.

For en drøy måned siden rykket hun opp til å bli stortingspresident og dermed nest etter kongen i rang i Norge.

Hansen har forklart at hun trodde hun var innenfor regelverket og at hadde misforstått at hun ikke hadde krav på pendlerbolig i de tre årene fra 2014 til 2017.