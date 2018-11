Før Frp og KrF skal starte regjeringssonderingene for alvor, er tonen mellom de to partiene langt fra hjertelig.

Frp-politikere som Aftenposten traff på Stortinget onsdag formiddag, var fortsatt opphisset over KrF, ikke minst på grunn av at partiet i går stemte for å reversere endringen i tax-free-ordningen. Å bytte tobakkskvoten med to flasker ekstra vin var en seier for Frp våren 2014.

– Jeg raser over at KrF stemte imot en av våre hjertesaker samtidig som de satt og forhandlet med oss om budsjettet, sa Frp-nestor Carl I. Hagen på vei inn i salen til spørretime.

Uten Frp-leder Siv Jensen til stede truet stortingsgruppen med å velte hele budsjettavtalen.

– Vi har veldig lite å gå på

Like etter kom en minst like irritert Christian Tybring-Gjedde.

– Denne gangen mener jeg de har fått gjennom altfor mye, sa han om budsjettavtalen og ga uttrykk for at KrF hadde fått for stort gjennomslag i forhold til partiets størrelse. I tillegg er han provosert av at Frp nå må være med på å støtte en rekke organisasjoner som f.eks. antirasistisk senter m.m.

– Vi har veldig lite å gå på, sa han om de kommende regjeringsforhandlingene med KrF.

– Vi har kompromisset så mye at våre velgere snart ikke kjenner oss igjen i regjering. Slik kan vi ikke ha det, sa han.

På spørsmål om de to partiene da kan sitte i regjering sammen, svarte han at det nå skal sonderes.

– For min del er begeret fullt

– For min del er begeret helt fullt, sa han og mente KrF hadde opptrådt som «hyklersk» i taxfree-saken. Han beskrev samarbeidsklimaet mellom Frp og KrF som «tynnslitt».

– Nå gjenstår det å se hvor mye KrF er villige til å gi. Jeg husker veldig godt at Knut Arild Hareide var veldig opptatt av representativitet når KrF skulle ha sine fylkesårsmøter. Ja vel, representativitet betyr at har de fem prosent oppslutning i befolkningen, så får de fem prosent oppslutning i Regjeringen, sa han.

På spørsmål om han tror partiene kommer til å bli enige om en regjeringsavtale, svarer han:

– Jeg tviler på det.

Hagen: KrF må komme oss i møte om innvandring

Han forventer at politikere i KrF nå slutter med «negative karakteristikker» av Frp, når partiene går i gang med regjeringssonderinger og deretter forhandlinger.

– Nå er vi over i en annen fase, sier han. Han svarer ja på spørsmålet om han håper KrF og Frp lykkes med å bli enige i de kommende regjeringsforhandligene.

– Men det blir vanskelig. Det er store utfordringer.

Hagen mener de to partiene heretter må konsentrere seg om hva som er viktig for deres egne velgere og mindre om å hindre hverandre i å få gjennomslag.

– Mange stemmer på KrF på grunn av partiets syn på bioteknologiloven og kirkelige spørsmål. Det må vi akseptere. Og så må KrF innse at innvandring og integrering betyr mye for Frps velgere, og komme oss i møte der, sier han.

Listhaug stemte for avtalen

Selv om det først og fremst er Hagen og Tybring-Gjedde som utad uttrykker sin frustrasjon over KrF, viste behandlingen av budsjettavtalen at de ikke står alene i Frp.

Ni stortingsrepresentanter på møtet tirsdag kveld ville avvise hele budsjettavtalen. Tolv stemte for. Allerede den første som tok ordet på møtet, Østfold-representanten Erlend Wiborg, gikk etter det Aftenposten erfarer, hardt ut mot avtalen og foreslo at gruppen skulle gå imot den. Deretter fulgte åtte andre etter.

Kilder opplyser at nestleder Sylvi Listhaug ikke var blant de ni som ville avvise avtalen. Partileder og finansminister Siv Jensen var ikke til stede på møtet.

De samme ni støttet også et forslag fremmet av Åshild Bruun-Gundersen om å utsette hele behandlingen av budsjettavtalen. Hun er en av Frps helsepolitikere og den som frontet forsvaret av dagens taxfree-ordning i tirsdagens alkoholdebatt på Stortinget.

Oppdemmet raseri mot KrF

Flere politikere Aftenposten snakket med onsdag formiddag, ga uttrykk for at det er et oppdemmet sinne over KrF etter denne høsten.

De forteller om politikere som «jobber og står på» og får høre fra KrF-politikere «hvor kalde og jævlige de er». Her sikter de til det som er blitt sagt om Frp at KrF-ere på «rød» side i partiet som ikke ønsket samarbeid med Frp.

Taxfree-vedtaket ble dråpen som fikk begeret til å renne over for mange. KrF var tirsdag også med på å vedta et annet forslag som provoserte en del Frp-ere. KrF støttet et forslag om å be Regjeringen utrede opprettelse av vikarpool-ordning i kommunalregi til bruk i eldreomsorgen.

Slik blir statsbudsjettet for neste år etter KrFs endringer.

Hareide om taxfree-vedtak: Ryddig

KrF-leder Knut Arild Hareide avviser blankt kritikken fra Frp om «hyklersk» oppførsel i taxfree-saken.

– Vi kjente ikke til utfallet av budsjettforhandlingene eller regjeringssonderingene. Vi har ikke trådt til side og sluttet å fremme KrF-politikk, sier Hareide. Han mener det ville vært «uansvarlig» av KrF å stemme annerledes.

Han understreker at taxfree-endringen Frp fikk gjennom i 2014 var et brudd på den borgerlige samarbeidsavtalen, som sa at alkoholpolitikken skulle ligge fast.

Han mener valget KrF tok var ryddig, siden endringen ikke får konsekvenser for budsjettet for 2019, og understreker at et samlet parti står bak Olaug Bollestads valg.

Han har dette å si om de kommende regjeringsforhandlingene:

– Vi kommer til å opptre konstruktivt, ryddig og skikkelig slik vi alltid gjør. Men vi kommer til å stå hardt på vår politikk, sier han.