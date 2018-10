Omkring 150 har meldt seg ut av KrF og rundt 1500 inn på de vel to ukene som er gått siden KrF-leder Knut Arild Hareide sendte sjokkbølger inn i det politiske Norge ved å foreslå at partiet skulle samarbeide med Ap og Sp.

KrF hadde pr. 31.12 2017 25936 medlemmer, ifølge partiets nettside.

Etter det har KrF dominert den politiske debatten i Norge.

Mandag var det finansminister Siv Jensens store dag, men det var en sak som overskygget Solberg-regjeringens budsjett for 2019, nemlig hvordan dette vil påvirke KrFs veivalg.

Både finanspolitisk talsmann, Kjell Ingolf Ropstad og partileder Knut Arild Hareide mener at budsjettet i liten grad vil påvirke debatten i KrF. De to står på hver sin side i debatten om KrFs veivalg.

– Det er ikke noen millioner hit eller dit som avgjør KrFs veivalg, sier Hareide.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Hvem er de nye?

Ifølge partileder Hareide er det omtrent like mange kvinner som menn som nå melder seg inn i KrF.

– Men vi skal være forsiktig med å dra noen slutninger om hvorfor folk nå melder seg inn, sier partilederen.

– Vi har hatt et velgerpotensial som vi tok ut rundt 2000, men hatt en fallende kurve senere. Jeg tror det er endel av dem som har stemt på KrF som nå kjenner seg igjen i partiet, sier han.

Hovedtyngden av dem som nå melder seg inn er godt voksne, mens det særlig i Oslo også finnes yngre folk.

Styrkes der de står sterkt

– Veksten kommer i de områdene der vi står sterkest som er sør- og vestlandet. I tillegg er det en klar vekst i Oslo.

Han har deltatt i to omfattende debatter i Agder og i Stavanger. Neste uke skal han besøke KrF kysten rundt for å diskutere veivalget. Den 27. oktober er det «Superlørdag» i KrF, da skal nesten halvparten av fylkeslagene avgjøre hvor partiet skal plassere seg.

– Jeg opplever at det nå er en entusiasme i partiet, men selvfølgelig også en nervøsitet og spenning. Vi står sammen om det viktigste, uansett hvilket valg vi tar, men vi må være ærlige og si at det er et stort spørsmål som partiet skal avgjøre, sier Hareide.

KrFs ledelse har nå oppmerksomheten rettet mot den interne debatten i partiet. KrFs alternative statsbudsjett kommer ikke før etter partiets ekstraordinære landsmøte på Gardermoen 2. november. Da vil partiet ha valgt side; gå inn i en Solberg-regjering eller erstatte denne med en Støre-regjering. Stortingets flertall vil da ha tiden frem til 27. november med å snekre et budsjett for 2019.