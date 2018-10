(Adresseavisen): Det ble stor diskusjon etter at årsmøtet i nye Trøndelag i april i år bestemte at Trond Giske skulle «ha en sentral rolle» i et organisasjonsarbeid i partiet. Partileder Jonas Gahr Støre var ute og benektet at arbeidet skulle ledes av Giske.

Nå er utvalgsarbeidet er i gang, og det er Giske som er leder, skriver Adresseavisen.