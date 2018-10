Saken oppdateres.

Onsdag avslørte Aftenposten at Mazyar Keshvari har fått utbetalt penger for reiser han ikke har vært på.

Nå har Keshvari trukket seg som leder i Oslo Frp, bekrefter Oslo-partiet.

– Keshvari har meddelt Oslo-partiet at han trekker seg som leder i Oslo Frp, slik at han har ikke noen tillitsverv i partiet lenger, sier parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, til NRK.

Han sier partiet nå vil diskutere internt om Keshvari får fortsette i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Men det er klart at vi må se på komitéplasseringen, det er helt naturlig, sier Limi.

Rolf Øhman

Politiet går gjennom reiseregninger

Torsdag ble det klart at politiet vil gå gjennom Frp-politikerens reiseregninger. Politiet vil avgjøre fredag eller senest mandag om de skal starte etterforskning av stortingsrepresentanten.

– Vi er nå i samarbeid og dialog med Stortingets administrasjon. De skal ta ut alt grunnlagsmaterialet og så skal vi gå gjennom det og vurdere om det er grunnlag for å innlede etterforskning. Det vil skje i løpet av en dag eller to, sier seksjonsleder Rune Skjold ved økonomi og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.

Keshvari har erkjent å ha levert inn falske reiseregninger. Siden høsten 2016 har Stortinget utbetalt penger til den profilerte Frp-politikeren Mazyar Keshvari for å dekke en rekke reiser som ikke har funnet sted.

Hagen rykker inn på Stortinget som vara: – Jeg blir både sint og irritert

Sjekket utgifter i Oslo Frp

Oslo Frp har sjekket internt om Keshvari har krevd refusjon av dem, men de har bare klart å finne en reiseregning fra perioden der Keshvari har vært leder av Oslo Frp.

Derfor vil det ikke være behov for arbeidsutvalget i Oslo Frp å gå gjennom utgifter Oslo-partiet har dekket for Keshvari for å se om det er uregelmessigheter.

– Pr. i dag har vi ingen indikasjon på at det har skjedd, men det vil være naturlig å se på dette, sa Øystein Andreassen, rådgiver for Oslo Frp, til Aftenposten tidligere torsdag.

Han la til:

– Uansett vil det neppe dreie seg om store beløp. Fordi det er få utgifter av den typen Aftenposten har belyst som Oslo-partiet har dekket for Keshvari.