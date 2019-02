– Uttalelsene fra tillitsvalgte Knut Sandli og Terje Ferstad var ikke forankret i fagforeningen, sier Bjørn Wølstad-Knudsen, leder i Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo.

– Vi jobber nå intenst og har interne prosesser knyttet til det som har skjedd. Vi driver ikke partipolitikk i fagforeningen, sier han.

– Har dere fått krav om at bekymringsmeldingene må få konsekvenser i form av eksklusjon eller annen reaksjon?

– Ja, vi har fått mange henvendelser. Jeg tror de fleste er fra ikke-medlemmer, svarer han.

Wølstad-Knudsen har møtt med de to kvinnene, og de tre er enig om hva han skal si og ikke si om saken. Kvinnene har valgt å forbli medlemmer i Fagforbundet, men vil ikke uttale seg mer om saken.

– Vi jobber intenst med å ta vare på medlemmene våre. Kvinnenes høyeste ønske er å få være i fred. De ønsker ikke flere medieoppslag. Vi er enig om hva jeg har lov å si, sier han.

Dan P. Neegaard

Les også: Giske har fortsatt tro på samarbeid med Støre

Varsler er medlem i Rødt

Ifølge § 10.1 i Fagforbundets vedtekter kan medlemmer ekskluderes hvis de opptrer i strid med vedtektene, ikke følger forbundets vedtak eller «Opptrer til skade for Fagforbundet.»

§10.2. omhandler suspensjon: «Etter de samme kriterier som for eksklusjon kan et medlem suspenderes fra tillitsverv i forbundets organer.»

Det var nestleder i Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo, Knut Sandli, som i forrige uke sendte bekymringsmelding til Aps sekretær Kjersti Stenseng. Sandli hadde sett den seks sekunder lange videoen fra utestedet Bar Vulkan hvor Trond Giske gjennomførte en kort dans med og på oppfordring fra, et kvinnelig medlem i Fagforbundet.

Sandli er medlem i partiet Rødt.

En annen tillitsvalgt i forbundet, Terje Ferstad, sendte melding til valgkomiteen i Trøndelag Ap mens de behandlet innstillingen på Trond Giske til fylkesstyret. Han advarte mot å innstille Giske og la til at VG var «interessert» i videoen.

Aftenposten har vært i kontakt med Trond Giske som sier at han ikke ønsker å kommentere saken. Sandli har ikke vært tilgjengelig for kommentar tirsdag. Terje Ferstad henviser til Bjørn Wølstad-Knudsen, leder i Fagforbundet Sykehus og Helse.

Les også: Fagforbundet kritiserer egne tillitsvalgte

Kvinnen: Videoen var ment som en «intern greie»

Hverken Sandli eller Ferstad var til stede på Vulkan, og de tok heller ikke kontakt med kvinnen og venninnen som filmet dansen, før de sendte bekymringsmeldingene. Ferstad har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Mandag morgen uttalte kvinnene at de var sjokkert og følte seg «misbrukt». Ifølge kvinnene var videoen ment som «en intern greie» i vennegjengen.

Sandli har overfor Adressa ikke lagt skjul på at han ønsket å stanse Giskes comeback i Trøndelag Ap og vei mot varaplass i Aps landsstyre:

« ... Hadde dette vært et engangstilfelle ville jeg nok ikke reagert så sterkt på dette, men jeg er klar over at dette er en type opptreden som har pågått i en årrekke. Når han nå i tillegg blir innstilt til å sitte i landsstyret for Arbeiderpartiet, må jeg si at det vil svekke våre muligheter til å kunne stille opp for partiet slik vi vanligvis pleier å gjøre».

Uklart hvilke reaksjoner som kan komme

– Hva slags konklusjon eller reaksjon kan bli aktuelt overfor Sandli og Ferstad?

– Ingen kommentar. Det vil den interne prosessen vise, sier Bjørn Wølstad-Knudsen.

– Når er forbundet ferdig med behandlingen av saken?

– Det kan jeg ikke svare på.

Overfor NRK avdramatiserte kvinnen hendelsen:

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit, og han gikk vel fra utestedet før vi gjorde, sier hun til NRK.