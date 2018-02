Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde er en av dem som har foreslått Toje overfor Frps valgkomité:

– Jeg kan bekrefte at jeg har spilt inn Tojes navn, sier Tybring-Gjedde.

Toje har vært forskningssjef ved Nobelinstituttet i ni år, og spørsmålet melder seg med en gang hvorvidt han kan fortsette i stillingen som medlem i Nobelkomiteen.

– Nei, det er ikke forenlig med å sitte i Nobelkomiteen, svarer Toje, før Aftenposten får stilt spørsmålet.

– Stor ære og ansvar med plass i komiteen

Men etter det Aftenposten forstår, har flere i Frps stortingsgruppe forventninger til at Toje vil takke ja til en eventuell henvendelse om plass i verdens viktigste fredskomité.

– Hva svarer du hvis du blir spurt av Frp om å sitte i komiteen?

– Jeg ser ikke det som en aktuell problemstilling. For å være helt ærlig, det blir for hypotetisk til å ta stilling til, sier han, og legger til:

– Det er en veldig stor ære og ansvar å sitte i Nobelkomiteen. Det tror jeg de fleste er klar over. Jeg er sikker på at Frp vil finne en god kandidat. Og det gjør de best uten kommentarer fra oss som arbeider ved Nobelinstituttet.

Variert bakgrunn som utenrikspolitisk forsker

– Er du medlem i Frp?

– Vi som arbeider her har ikke medlemskap i noe politisk parti. Vi er komiteens tjenere. Men jeg har vært medlem i Frp, svarer Toje.

Han har en variert og merittert bakgrunn som forsker og skribent. Toje har arbeidet ved Norsk Utenrikspolitsk Institutt (NUPI), Institutt for forsvarsstudier, EU Institute for security studies i Paris og Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han skrevet og redigert flere bøker.

– Mitt interessefelt er krig og fred, slutter Toje.

De andre kandidatene Aftenposten kjenner navnene på, er NATOs tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, og de tidligere stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Kenneth Svendsen og Kristian Norheim.

Flere Frpere vil ha Fogh Rasmussen

I tillegg er islamkritiske Hege Storhaug spilt inn til valgkomiteen. Men forslaget tas ikke seriøst i Frps stortingsgruppe.

Fogh Rasmussen, tidligere dansk statsminister 2001–2009, har derimot sterke tilhengere i gruppen. Men også motstandere.

– Min anbefaling vil ikke være Fogh Rasmussen. Han fikk bare en periode som generalsekretær i NATO, det er kanskje et signal i seg selv. Han er heller ikke en mann man åpenbart forbinder med, eller kan kalle en fredens mann, sier Tybring-Gjedde.

Han viser også til at Fogh Rasmussen nå livnærer seg som politisk rådgiver for diverse stater og organisasjoner.

– Han har så vidt jeg skjønner store eierinteresser og er aktiv i internasjonal handel. Det vil være et spørsmål om hvilke land han driver forretninger i, her er det en del ting som skurrer, sier Tybring-Gjedde.

Frps stortingsgruppe vedtar partiets kandidat i gruppemøtet onsdag.