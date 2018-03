I helgen vedtok landsmøtet i regjeringspartiet Selvstendighetspartiet, det største partiet på island, å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Fra før har regjeringspartiet Fremskrittspartiet vedtatt det samme. Det tredje partiet i regjering, Venstrebevegelsen – de grønne, er tradisjonelt EU-kritiske, men har ikke bestemt seg ennå.

Fakta: Islandsk politikk Etter valget i 2017 dannet tre svært ulike partier regjering sammen: Selvstendighetspartiet: Bredt liberalkonservativt parti. «Søsterparti» med norske Høyre, men EU-kritisk. Fikk 25,2 prosent ved valget i 2017.

Bredt liberalkonservativt parti. «Søsterparti» med norske Høyre, men EU-kritisk. Fikk 25,2 prosent ved valget i 2017. Venstrealliansen – de grønne: Sosialistparti, samarbeider blant annet med norske SV. Er EU-kritisk. Fikk 16,9 prosent i 2017.

Sosialistparti, samarbeider blant annet med norske SV. Er EU-kritisk. Fikk 16,9 prosent i 2017. Fremskrittspartiet: Populistisk sentrumsparti, med utspring i bondebevegelsen. Er EU-kritisk. Fikk 10,7 prosent i 2017. Opposisjonen består av: Sosialdemokratene: Samlingsparti på venstresiden. Er positive til EU. Fikk 12,1 prosent i 2017.

Samlingsparti på venstresiden. Er positive til EU. Fikk 12,1 prosent i 2017. Senterpartiet: Sentrum-høyre, oppsto etter en splittelse i Fremskrittspartiet i 2017. Er EU-kritiske. Fikk 10,9 prosent i 2017.

Sentrum-høyre, oppsto etter en splittelse i Fremskrittspartiet i 2017. Er EU-kritiske. Fikk 10,9 prosent i 2017. Piratpartiet: Direktedemokratisk protestparti som oppsto i kjølvannet etter finanskrisen. Fikk 9,2 prosent i 2017.

Direktedemokratisk protestparti som oppsto i kjølvannet etter finanskrisen. Fikk 9,2 prosent i 2017. Folkepartiet: Populistparti, som krysser innvandringsmotstand og EU-skepsis med venstreorientert økonomisk politikk. Fikk 6,9 prosent i 2017.

Populistparti, som krysser innvandringsmotstand og EU-skepsis med venstreorientert økonomisk politikk. Fikk 6,9 prosent i 2017. Reformpartiet: Liberalt sentrumsparti, er EU-positive. Fikk 6,7 prosent i 2017.

– Det er stor bekymring om EUs energilovverk her på Island. Ikke bare i vårt parti, men i nesten alle de politiske partiene, sier Óli Björn Kárason i Selvstendighetspartiet til ABC Nyheter.

Stortinget skal etter planen behandlet det omstridte spørsmålet om norsk tilslutning torsdag denne uken. Men hvis Island senere bruker vetoretten sin, vil det uansett blokkere for at reformen tas inn i EØS-avtalen.

Ber Stortinget utsette

Tilhengerne av norsk tilslutning ønsker ikke å sette EØS-avtalen i spill, som ytterste konsekvens kan skje med et veto. De mener videre at et felles og regulert kraftmarked i EU er nødvendig for å sikre en europeisk overgang til mer klimavennlig kraftproduksjon.

For motstanderne av norsk tilslutning er to argumenter sentrale: De frykter det vil gi dyrere strøm og mindre forutsigbarhet for norsk industri, og de frykter at kontrollen over norsk vannkraftproduksjon kan svekkes på sikt, etter hvert som EU-vedtar ytterligere regler.

Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, mener utviklingen på Island gjør at Stortinget bør avvente sin behandling.

– Mye tyder på at islendingene ikke vil godta suverenitetsavståelse til Acer og dermed kan blokkere at dette inntas i EØS. Dette er nok en grunn til at saken må utsettes i Norge, sier Gjelsvik til NTB.

Fakta: Dette er Acer Ble grunnlagt 3. september 2009. Er EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Forkortes Acer). Skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet. Det er oppnådd enighet mellom EØS/EFTA-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for Acer, skal tas inn i EØS-avtalen. Formelt skal Stortinget behandle samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning av 5. mai 2017 om innlemmelse av energimarkedspakken i EØS-avtalen.

Han ber Ap sørge for at stortingsbehandlingen utsettes. Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre er avhengige av Ap for å få tilslutningen tilAcer og energimarkedspakken vedtatt.

Innad i Ap er det stor uenighet. Over 100 av partiets ordførere har bedt partiet si nei, og flere fylkesårsmøter har gjort det samme. Også LO ønsker et nei. Selv om det murres i partiets stortingsgruppe, og blant andre Martin Kolberg har gått imot Acer offentlig, så er partiets linje å si ja – hvis en rekke krav innfris gjennom et kompromiss med Regjeringen.

Vil spørre Høyesterett om råd

På Stortinget følger saken vante skillelinjer i EØS-spørsmål: Mens Ap, Høyre, Frp og Venstre er for, så har Sp, SV, Rødt og KrF gått imot.

Samtidig har KrF skapt ytterligere usikkerhet. De ønsker at Høyesterett skal vurdere hvor stor suverenitetsavståelsen til EU egentlig vil være. Selv om Grunnloven åpner for at Stortinget kan henvende seg til landets høyeste domstol på denne måten, så har det i moderne tid ikke skjedd.

Konkret handler det om hvor stort stortingsflertall som er nødvendig for å si ja. Justisdepartementets lovavdeling har vurdert at det holder med simpelt flertall. Men både opposisjonen og flere juseksperter har stilt spørsmål ved om det egentlig kreves tre firedels flertall.

Det er dette KrF vil at Høyesterett skal vurdere.