Isaksen om Innovasjon Norge-saken: – Styret sto fritt til å gjøre sine egne vurderinger

Denne saken oppdateres

Torbjørn Røe Isaksen mener Per Otto Dyb og resten av styret i Innovasjon Norge sto fritt til å behandle saken om Anita Krohn Traaseths stilling, selv om han ba om at prosessen ble stanset.

Det går frem av svaret han gir på spørsmålene Terje Lien Aasland (Ap) sendte etter at Aftenposten skrev at styrelederen i Innovasjon Norge trakk seg med umiddelbar virkning sist søndag.

Dyb hevder han ikke hadde annet valg etter at næringsministeren grep inn og ba styret utsette behandling av ansettelsesforholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

«I tråd med statens prinsipper for god eierstyring nr. 3, ble det gjort klart for styreleder at synspunkt departementet formidler om prosessen, er å betrakte som innspill til styrets vurdering i denne konkrete saken. Det ble også gjort klart at styreleder med styret for øvrig, sto fritt til å gjøre sine egne vurderinger, og at synspunktet ikke innebar noen instruksjon», skriver Isaksen i svaret sitt.

Reaksjoner på Stortinget

Aftenposten har tidligere skrevet at deler av styret ikke lenger har tillit til Traaseth, og at saken etter planen skulle vært behandlet på styremøtet i Innovasjon Norge 1. mars.

Aps næringspolitiske talsmann og nestleder i næringskomiteen, Terje Lien Aasland, reagerte sterkt på næringsministerens inngripen i styrets behandling av saken.

Anita Krohn Traaseth fikk skriftlig advarsel med 13 forbedringspunkter fra styret. Året etter blir stillingen hennes på nytt tema for styret.

Sist mandag sendte han næringsministeren disse tre spørsmålene:

Mener statsråden at hans inngripen, slik han selv beskriver den i Aftenposten, er i tråd med statens prinsipper for god eierstyring?

Har departementet gitt uttrykk overfor styret, styreleder eller andre representanter i styret for at en prosess knyttet til daglig leder skulle stoppes? På hvilke tidspunkt har dette skjedd? Hvorfor har statsråden grepet inn på denne måten?

Har departementet på andre måter gitt uttrykk for sitt syn på daglig leder og/eller en eventuell styrebehandling av forhold knyttet til daglig leder overfor styret, styreleder eller andre representanter i styret? På hvilke tidspunkt har dette skjedd? Hvorfor har statsråden grepet inn på denne måten?

Næringsministeren understreker at han ga sine innspill til Dyb etter at styrelederen selv i flere omganger hadde søkt dialog med departementet om saken.

Han gjentar begrunnelsen han ga overfor Aftenposten om hvorfor han valgte å gripe inn i saken:

Styrelederen skulle skiftes ut, og det var da mer hensiktsmessig at det nye styret håndterte saken. Dessuten kunne det være uheldig dersom både styreleder og administrerende direktør ble skiftet ut samtidig.

Kaller Isaksens svar for «søkt»

Terje Lien Aasland i Ap sier han ikke er beroliget «på noen som helst måte» av Isaksens svar.

– Styret har varslet på en riktig måte at de har satt i gang et arbeid for å vurdere administrerende direktørs stilling. Så blir prosessen stoppet av departementet. Hva som skjer i mellomtiden er litt uklart, sier Aasland.

Han sier han vil ha svar på flere spørsmål rundt departementets dialog med valgkomiteen før han avgjør om saken bør tas videre.

Han kaller Isaksens argumentasjon for at han ikke instruerte styret som «søkt».

– Når den største eieren tydelig gir inntrykk for at igangsettelse av en slik prosess ville være uheldig, skjønner jeg ikke hva annet styreformannen kunne gjøre, sier Aasland.

– Isaken mener det vil være best om det nye styret behandler stillingen til administrerende direktør. Er ikke det et godt argument?

– Nei, et godt argument ville være at styret som har jobbet med saken over lang tid fortsetter den prosessen de har lagt opp til, sier Aasland.

Nest største eier: Oppsiktsvekkende

Staten eier 51 prosent av Innovasjon Norge, mens fylkeskommunene eier 49 prosent. DN skriver mandag at også fylkeskommunene reagerer på næringsministerens inngripen i saken.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende hvordan Isaksen har grepet inn, mens vi som stor eier knapt har fått noe informasjon om saken, sier fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Styrelederen i Norge Hyret advokat og First House før han gikk av. Advokatregningen sendte han til selskapet.