Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) har til nå vært mest kjent som «kona til» stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, selv om hun har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet siden 2015.

I et intervju med nettstedet rights.no i juni i fjor sier hun at hun har angst for mediene og at noen norske journalister er «ondsinnede» og at de «kan tillate seg hva som helst».

«For å si det slik: Det koster å være «kona til» Christian, og det har ført til at jeg ikke stoler på journalister. Jeg tør ikke knapt møte i Dagsnytt 18 eller andre politiske debatter/intervju. Jeg aner ikke hva de kan finne på. Jeg bare vet at noen er så ondsinnet, ja det er ordet, at de kan tillate seg hva som helst. Det fikk vi til de grader erfare etter 22/7. Det holdt på å knekke oss begge, og bare å snakke om det gjør at jeg får pusteproblemer», sa Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Fakta: Ingvil Smines Tybring-Gjedde (54) Tybring-Gjedde er utdannet NDT-tekniker og har jobbet flere år i oljebransjen. Hun har også utdanning som markedsøkonom fra BI og haren bachelor i internasjonalisering og ledelse fra samme skole. Hun begynte sin politiske karriere i Frogner Frp i 2009, og satt som varamedlem til bystyret i Oslo (byutviklingskomiteen) fra 2011 til 2014. Hun begynte som seniorrådgiver i Utenriksdepartementet i 2011, før hun ble statssekretær i Olje- og energidepartementet i 2015. Tybring-Gjedde ble kåret til Norges 28. mektigste kvinne av bladet Kapital i 2018. Hun er gift med politikeren Christian Tybring-Gjedde (Frp). Kilde: regjeringen.no, Wikipedia

Ville ikke svare på klimaspørsmål

Den nye samfunnssikkerhetsministeren vil bl.a. få ansvar for å forebygge for naturkatastrofer som måtte følge av klimaendringene.

Hun vil få ansvaret for tradisjonelt beredskapsarbeid, samfunnssikkerhet og polaravdelingen i Justisdepartementet.

I et intervju med Aftenposten i mars 2016 avviste Tybring-Gjedde å svare på om hun er enig i at klimaendringene i stor grad er menneskeskapte.

– Både Siv Jensen og mannen din, Christian Tybring-Gjedde, tviler på at mesteparten av klimaendringene skyldes menneskenes klimagassutslipp. Hvor står du? spurte Aftenpostens journalist

– Jeg har alltid vært opptatt av miljø, og klimaendringer har vi hatt i mange år. Jeg er opptatt av å forholde meg til situasjonen som den er og rammene Regjeringen jobber under, svarte Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

– Nå svarte du ikke helt på spørsmålet, fulgte Aftenpostens journalist opp.

– Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg tror det er klimaforandringer, men jeg tror ikke nødvendigvis de kun er menneskeskapte, sa hun.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde avviste i intervjuet fra mars 2016 å svare på om hun mener menneskenes utslipp er hovedårsaken til klimaendringene.

Hoksrud måtte erstattes med ekstra Frp-statsråd

Det var ikke opplagt at Ingvil Smines Tybring-Gjedde skulle bli statsråd.

Trolig er Siv Jensens krav om utvidelsen av Solberg-regjeringen til også å omfatte KrF ikke skulle føre til at Frp fikk færre statsråder noe av årsaken.

KrF krevde nemlig – og fikk – landbruksministerposten, som inntil i dag har vært innehatt av Bård Hoksrud (Frp), måtte derfor statsminister Erna Solberg (H) foreta et grep.

Slik har dermed Frp fortsatt syv statsråder slik de hadde før KrF ble innlemmet i regjeringen.

– Journalister takler ikke politisk uenighet

I intervjuet med rights.no sier hun også at de fleste journalister ikke tåler politisk uenighet:

«De fleste journalister takler ikke politisk uenighet, fordi det ikke samstemmer med deres eget politiske ståsted».

I intervjuet med rights.no forteller hun også hvor ålreit hun synes det er å møte utenlandske journalister, fremfor norske, mens hun har vært på reise som statssekretær i Olje – og energidepartementet:

– Jeg nevnte min angst for medier. Den slår også inn i utlandet, og da pleier mine kolleger å berolige meg: Husk vi er i utlandet. Og jeg blir like overrasket hver gang: Journalistene er faktisk interessert i hva jeg har å bidra med, de er ikke ute etter å sette meg fast!