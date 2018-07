– Situasjonen er svært alvorlig, men regjeringen har så langt ikke kommet med et eneste nytt tiltak for å kutte utslipp, påpeker SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

I et intervju med Aftenposten tidligere i uken, uttrykte klimaminister Ola Elvestuen (V) stor utålmodighet. Ifølge Elvestuen må vi gjøre mer og i et raskere tempo enn før. Bakteppet er ekstremvarmen i sommer

Men Haltbrekken beskriver uttalelsene til klimaministeren som «mest prat». Han etterlyser konkrete tiltak fra regjeringen.

– Regjeringen er ikke bare handlingslammet. De har også gått inn for nye utslippsøkninger, blant annet som følge av utbyggingen av gigantfeltet Johan Castberg i Barentshavet, sier Haltbrekken. Nå krever han at regjeringen kommer med forslag til hvordan Norge kan kutte sine utslipp av klimagasser.

Tre konkrete tiltak

Lars Haltbrekken lanserer selv tre konkrete tiltak, som han håper kan bane vei for et nytt klimaforlik på Stortinget:

* Kutt utslippene fra gasskraftverket på Melkøya i Hammerfest.

* Fjern fossil energi brukt til oppvarming i industrien.

* Elektrifiser kysten. Kutt utslipp fra cruiseskip, øk satsing på landstrøm.

Ifølge Haltbrekken kan de to første tiltakene bidra til at utslippene reduseres med én million tonn CO₂.

– Jeg har fortsatt et håp at vi skal få til større utslippskutt sammen med Venstre, men det var lettere å få med partiet på dette før de gikk i regjering, mener Haltbrekken.

– Er det strategisk klokt å bruke sommernes ekstremvarme som et argument i dette – fordi det kommer motargumenter som viser til været i vinter og i fjor?

– Jeg møter disse argumentene hele tiden, men de som svarer slik får bare holde på. Vi har ikke tid til å fornekte at klimaendringene er i gang. Jeg håper at alvoret har sunket inn, også i regjeringen.

Frp: Heldige med været

Frps stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos, som har pressevakt for Frp denne uken, synes ikke at politikerne bør bruke årets sommervarme som argument i klimadebatten.

– Jeg er usikker på om varmen kommer av klimautslipp. For sommeren i fjor var preget av mye nedbør. Jeg synes vi er heldige som har fått en så fin sommer i år. Årets sommer blir jo sammenlignet med somre for mange tiår siden. Sånn sett er dette heller ikke noe nytt fenomen.

– Synes du ikke varmen i år er ekstrem?

– Noen år blir det varmt. Andre år blir det mye nedbør. Så det er ikke noe nytt at været varierer. Vi er veldig skeptiske til teorien om at klimaendringer menneskeskapte, men vi er opptatt av å ta vare på miljøet, sier Kjos.

– Venstre får gjort mer enn SV

Hun fnyser av SVs utspill om at regjeringen ikke gjør nok for miljøet.

– Uansett hva denne regjeringen gjør, så får den kritikk fra SV. Kritikken fra SV går derfor ikke veldig dypt inn på meg. På en annen side fikk SV ikke gjort noe særlig da de satt i regjering med Ap, kontrer Kjos.

– Er det slik at Frp holder igjen Venstre når det gjelder klimatiltak?

– Når man sitter i en regjering med andre partier så må man forhandle om politikken. Vi føler at Venstre får gjort mer sammenlignet med da SV satt i regjering. Vi i Frp er opptatt av at miljøpolitikken ikke skal gjøre livet vanskelig for folk flest. Vi ønsker ikke begrensninger slik man ser i Oslo, sier Kjos.

– Hvilke klimatiltak kan Frp vise til de siste årene?

– Omleggingen i bilparken som gjør det lønnsomt å kjøre utslippsfrie biler er noe av det viktigste. Utbygging av kollektivtrafikken, særlig satsing på større togprosjekter er det andre. Og så jobber regjeringen fortløpende med tiltak i samarbeid med andre land og internasjonale organisasjoner.

– Offensiv klimamelding

Gisle Meininger Saudland, Frps klima- og miljøpolitiske talsperson, legger til at regjeringen er opptatt av klima og har blant annet vedtatt en offensiv klimamelding. Heller ikke han mener at det er riktig å si at den varme sommeren skyldes klimaendringer.

– Man kan ikke bruke enhver variasjon i været til å underbygge påstanden om at det er menneskeskapte klimaendringer som har skylden. Det ser ut som noen leter etter argumenter for å underbygge sin egen påstand. Man kan ikke si at varmen den ene dagen skyldes klimaendringer for så å si at kulden dagen etterpå også skyldes menneskeskapte klimaendringer, skriver han i en SMS til Aftenposten.