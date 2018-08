Ekstra podkast: Aftenpodden om Sandberg-avgangen og dagens politiske drama

Politisk redaktør Trine Eilertsen, kulturredaktør Sarah Sørheim og nyhetssjef Lars Glomnes er på plass i Arendal, og analyserer det politiske dramaet som har utspilt seg i løpet av dagen.

Hvor skadelig har saken vært for Erna Solberg og Regjeringen? Hva vil den tidligere statsråden si på morgendagens svært uvanlige pressekonferanse?

Også statsminister Solberg og Sandbergs møte med pressen i dag er tema.

– Per Sandberg elsker Erna Solberg, sier Trine Eilertsen i podkasten, og påpeker at kontrasten til pressekonferansen hvor Sylvi Listhaug måtte gå av for fem måneder siden, ikke kunne vært større.

