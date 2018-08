Med et mer uavhengig KrF på vippen er det en ny parlamentarisk situasjon i Stortinget. SVs miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, mener at KrF har brukt vippeposisjonen sin dårlig i miljøpolitikken.

Ett år inn i stortingsperioden har SV oppsummert alle de gangene de mener KrF kunne bidratt til en grønnere politikk om de hadde stemt med opposisjonen.

SV har utarbeidet en omfattende liste over saker der KrF heller har valgt å stemme med Regjeringen. (se faktaboks).

– Dersom KrF hadde stemt med oss, ville vi fått langt større kutt i utslipp av klimagasser, raskere utfasing av miljøgifter og forbud mot unødvendig engangsplast, sier Haltbrekken.

Fakta: SVs liste over KrFs miljøsvik Her de viktigste sakene der SV mener KrF kunne bidratt i miljøpolitikken, men hvor partiet valgte å stemme ned forslagene sammen med Regjeringen: Plast og miljøgifter: Forbud mot en del unødvendig engangsplast i Norge innen 2022.

Forbud mot bruk av mikroplast i kosmetikk og tannpasta samt en rekke andre artikler som kan produseres mer miljøvennlig.

Krav om at produkter som inneholder prioriterte miljøgifter merkes Klima: Ulike tiltak for å flytte frakt av varer over fra trailer til sjø og tog.

Etablere landstrøm i de 20 havnene med mest forurensning.

Stille krav i offentlige anbud om at all kollektivtrafikk er fossilfri innen 2025.

Innføre nødvendige begrensninger i størrelsen på cruiseskip.

Fase ut bruk av fossil energi til varmeformål i industrien innen 2023.

Utrede utslippskutt på Kårstøterminalen i Rogaland.

Flere forslag som ville forpliktet Regjeringen til aktivt å arbeide for CO₂-fangst og lagring både på Fortums anlegg i Oslo og andre store utslippskilder. Jernbane: Styrket satsing på jernbanen mot Göteborg og Stockholm i samarbeid med svenskene. Offentlige innkjøp: Styrke det offentliges kompetanse til miljøvennlige innkjøp

Den tidligere lederen for Naturvernforbundet peker på at KrF har en stolt historie som miljøparti.

Skrev seg inn med gullskrift

– Den 9. mars 2000 skrev KrF seg inn i norsk miljøhistorie med gullskrift. Partiet nektet å bygge sterkt forurensende gasskraftverk og gikk av da stortingsflertallet bestående av Ap og Høyre tvang gjennom dette. Aldri før hadde en regjering gått av på en miljøsak. Partiet sto rakrygget opp for miljøet, minner Haltbrekken om, men sier:

– De siste årene har KrFs miljøengasjement blitt betydelig svakere. Jeg så det som leder av Naturvernforbundet hvor det stort sett var Venstre som sto på for miljøet i budsjettforhandlingene, mens resten ikke prioriterte miljøet. Nå har Venstre gått inn i regjering, og det er betydelig vanskeligere å danne flertall med dem i viktige miljøsaker.

– Jeg har derfor en bønn til KrF: Finn tilbake til det stolte og sterke miljøengasjementet fra 9. mars 2000. Miljøutfordringene har på de 18 årene som har gått, bare blitt sterkere, både når det gjelder klimatrusselen, plastforurensning, miljøgifter og ødeleggelsen av natur.

Hareide advarer Solberg: Kan forbli i vippeposisjon perioden ut

Ruud, Vidar / NTB scanpix

KrF gjør Regjeringen grønnere

KrFs medlem av Stortingets energi og miljøkomité, Tore Storehaug er ikke imponert over SVs liste:

– SV har lagt seg på en linje der beviset for god miljøpolitikk ligger i lange lister av tiltak der ingen tar seg bryet med å sjekke om tiltakene har effekt, om de er i samsvar med det virkemiddelapparatet vi har, eller om de er utredet, sier han.

– KrF bruker vippeposisjonen sin på Stortinget til å få til en grønnere og bedre miljøpolitikk. Det har vi vist i saker som matkasteloven, arbeidet med en klimalov og ikke minst en årevis og historisk styrking av grønne avgifter og Enova, viser Storehaug til.

KrF-politikeren etterlyser også saker der SV har gitt Regjeringen flertall, for eksempel i saken om å utrede bruken av ledige offshoreskip til å rydde plast.

Ønsker SV velkommen

Han har også et stikk til SVs tid i Regjeringen:

– Det er godt å ha SV tilbake som en støttespiller i kampen for et mer miljøvennlig samfunn. I regjering ga SV tillatelse til å bygge den håpløse Goliat-plattformen, lot Statoil investere milliarder i miljøverstingen oljesand og åpnet områdene i Arktis og rundt Jan Mayen for oljeutvinning, så står vi nå sammen for mer miljøvennlige løsninger, skriver han i en e-post og legger til:

– Jeg håper ikke enkeltutspill og lister med forslag som ikke er utredet, blir standarden fra SV fremover. Da setter man publisitet fremfor de kampene vi skal kjempe sammen. Det er for dumt, slår Storehaug fast.