Denne lokalpolitikeren tjener mer enn statsministeren

Lokalpolitiker i Stavanger og Rogaland, FNB-leder Frode Myrhol, tjener med 1,8 millioner kroner mer enn statsminister Erna Solberg.

– Tror ikke at statsministeren bruker mer tid på jobben enn meg, sier Frode Myrhol fra Stavanger, landets kanskje best betalte politiker. Jan Kåre Ness

– Jada, det er kjempegodt betalt. Jeg får ekstra godt betalt for å ha høy posisjon både i fylket og Stavanger, som er en av kommunene i landet med flest møter og som betaler mest, sier Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) til Aftenposten.

Stavanger Aftenblad skrev først at Myrhol tjener 1.130.448 kroner fra Stavanger kommune og 711.360 kroner fra Rogaland fylke. Myrhol tjener minst 1.841.808 kroner dersom han møter opp i alle møter i 2020.

Det er 100.000 kroner mer enn lønnen til statsminister Erna Solberg som tjener 1.735.682. Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) tjener 1.310.073 kroner.

– Er det rimelig at du tjener mer enn statsministeren?

– Det kan du gjerne stille spørsmål om. Men jeg har ingen betalte rådgivere eller egen stab.

– Erna Solberg har et helt kontor og stab som legger til rette for henne når hun skal reise, holde taler og foredrag. Jeg er helt alene. Statsministeren fortjener sikkert mer lønn. Men at statsministeren skal bruke mer tid på jobben enn jeg gjør, det tror jeg ikke.

– Skadelig for demokratiet at vi får en politikerklasse med lønninger langt over det vanlige folk tjener, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes. Terje Pedersen

Lønn fra en rekke verv og utvalg

– Hun har større ansvar?

– Hun har større ansvar enn meg. Hvis Erna Solberg hadde hatt to jobber, hadde hun også tjent mer enn meg, svarer han.

– Det er galimatias med slike lønninger for folkevalgte, kommenterer Rødts leder Bjørnar Moxnes.

Myrhols lønn stammer fra en rekke kilder, verv og utvalg i Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Her er noen:

Gruppeleder for FNB i bystyret (ca. 280.000 kroner)

Medlem i formannskapet (116.000 kroner)

Medlem kommunalutvalget (218.000 kroner)

Leder utvalget for By- og samfunnsutvikling (273.000 kroner)

Gruppeleder for FNB i fylkestinget (ca. 250.000 kroner)

Medlem av fylkesutvalget (ca. 200.000 kroner)

Medlem av samferdselsutvalget (ca. 50.000 kroner)

Leder i Folkeaksjonen mot bompenger: Ubetalt

Stortinget har sett seg lei på at lokalpolitikere tjener mye mer enn stortingsrepresentantene (988.000 kroner). Et utvalg ledet av Ådne Cappelen, tidligere leder av Teknisk Beregningsutvalg, skal innen årsskiftet «utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer». Målet er å tette lønnsgapet.

– Jeg er den mest erfarne og profilerte politikeren

– Det er ingenting ekstraordinært med min posisjon og mine verv. Og lønnen er overhodet ikke voldsom i forhold til andre politikere i Stavanger om en ser på Stavanger isolert sett, sier Myrhol og forsvarer dobbeltrollen i kommune og fylke:

– Det var helt klart mest hensiktsmessig for FNB å plassere den mest profilerte og erfarne politikeren også øverst i fylket. Det var første gang vi stilte til valg der, og vi ønsket å gjøre en best mulig jobb. Kombinasjonen med tunge verv både i Stavanger og fylket er uvanlig, men jeg ser på det som en fordel. Jeg får en veldig god oversikt og mulighet til å se helheten på helt annen måte enn de fleste andre, forklarer han.

– Hvor mye jobber du?

– Sikkert altfor mye. Jeg har ikke tid til mye utenom jobb. Du kan godt si det går 24 timer i døgnet. Alt dreier seg om politikk. Det er alltid en henvendelse, og jeg sitter gjerne sent om kvelden og etter midnatt. Det er ingen fast arbeidstid.

– Unngår møtekollisjoner

– Hva gjør du egentlig?

– Som gruppeleder holder jeg kontroll på gruppen, legger til rette for å gjøre en best mulig jobb, er bindeledd i informasjonsflyten og representerer gruppen i ulike sammenhenger. Ellers betyr det å være folkevalgt enormt mye saksbehandling: Lese sakspapirer og forberede seg til møter for å finne felles løsninger.

Sikter mot Stortinget i 2021

– En slik lønn frister kanskje til gjenvalg?

– Lønnen er ikke avgjørende. Jeg er innstilt på å stille til stortingsvalget og da vil lønnen bli kraftig redusert, svarer Myrhol.

Rødt har foreslått kutt i politikerlønningene både på Stortinget og i kommunene.

– Folkevalgte skal ikke bli en lønnsadel med for stor avstand mellom dem vi er valgt inn av og oss folkevalgte.

– Dessverre har et nesten samstemt politisk miljø bevilget seg selv stadig høyere lønninger. Det er skadelig for demokratiet og tilliten til de folkevalgte med en politikerklasse med lønninger langt over det vanlige folk tjener, sier Bjørnar Moxnes.