Kjørte raskeste vei via utlandet og ble dømt for trygdebedrageri

Ett av ofrene for trygdeskandalen kjørte raskeste vei – som delvis gikk via utlandet – mellom to steder i Norge. Nav mente at han hadde tilbrakt lange perioder i utlandet.

Mannen fikk et «svært høyt» tilbakebetalingskrav.

